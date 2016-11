Fjalimi i rrallë i Melanias: Trump do ta bëjë më të drejtë Amerikën

Në prezantimin e Melania Trumpit përpara njerëzve të mbledhur në tubimin elektoral në Filadelfia, Karen Pence, bashkëshortja e kandidatit republikan për zëvendëspresident Mike Pence, u tregua e përmbledhur dhe e drejtpërdrejtë.

“Gjërat nuk janë asnjëherë mirë kur një vajzë apo një djalë 12-vjeçar përqeshet, tallet, sulmohet. Është e tmerrshme, kur ndodh në sheshin e tyre të lojërave. Është totalisht e papranueshme, kur bëhet nga dikush pa emër që fshihet pas internetit. Duhet të gjejmë një mënyrë më të mirë për të komunikuar me njëri-tjetrin”, tha Melania Trump.

Dialogun dhe respektin për tjetrin, Melania premton ta ketë në fokus.

“Unë vet jam emigrante dhe lejomëni t’iu them se, askush nuk i vlerëson më shumë se unë vlerat e lirisë e të mundësive të barabarta që të jep Amerika. Dashuria për këtë vend ishte ajo që ndava me Donaldin në momentin e takimit tonë. Ai e do Amerikën dhe e di sesi duhet vepruar drejt këtu, nuk merret thjesht me fjalë. Ai di si t’i shkundë gjërat”, tha Melania.

Nëe muajin shtator, gjatë debatit të tyre të parë televiziv, Hillary Clinton i përmendi Donald Trumpit komentet fyese ndaj Miss Universit 1996, Alicia Machado, të cilën e quante “Miss derrkucja”.

Përgjigjja e tij ishte një tjetër sulm: pretendimet e një videoje kompromentuese të Machados…që në fakt nuk ekziston. Për Melania Trump, ky ishte i pari fjalim i rëndësishëm që prej atij të mbajtur në konventën kombëtare të Partisë Republikane, për të cilin u akuzua se kishte kopjuar një fjalim të Michelle Obamës.