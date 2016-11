“CEZ-DIA”, Ismailaj ‘braktiset’ nga avokatët, gjykata bën ankesë

Ambasadori Amerikan Lu tha se disa ministra i vlerësoj me notën zero! Për cilin(cilën) ministër mendoni e ka patur fjalën Lu, pra për notën zero? (Voto, cili është ministri "Zero")

Ilir Beqaj (21%)

Mimi Kodheli (12%)

Bledi Çuçi (10%)

Arben Ahmetaj (10%)

Ditmir Bushati (7%)

Lefter Koka (7%)

Mirela Kumbaro (4%)

Ermonela Felaj (4%)

Lindita Nikolla (4%)

Edmond Panariti (3%)

Milva Ikonomi (3%)

Milena Harito (3%)

Saimir Tahiri (3%)

Sokol Dervishaj (2%)

Damian Gjiknuri (2%)

Eglantina Gjermeni (1%)

Blendi Klosi (1%)

Ylli Manjani (1%)

Klajda Gjoshi (1%)