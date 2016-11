BLENDI KLOSI: NË RRUGËN E PUNËSIMIT REAL.

Dje në tryezën “Arsimi Profesional, sfidat, cilësia” sëbashku me Komisionin Europian dhe miqtë e partnerët e tjerë të Shqipërisë që mbështesin përmes programeve të tyre, reformën tonë rrënjësore në arsimin profesional.

Nëse arsimi profesional nuk do të ishte braktisur 25 vjet më parë dhe nëse rruga drejt arsimit profesional nuk do ishte mbyllur, duke u shkrirë e gjitha në korsinë e vetme që iu ofrua të rinjve, të gjithë në universitet(!), sot sigurisht do të ishim duke bërë një bisedë tjetër për nivelin e punësimit në Shqipëri! Dhe më e sigurta është, që në të gjitha bizneset në të dyja anët e autostradës Tiranë-Durrës, nuk do të kishte kaq shumë vende të lira pune; të cilat janë bosh për shkak të mungesës së krahut të kualifikuar të punës në shumë zanate të kërkuara nga bizneset.

Si shumë reforma të tjera që u shtynë pafundësisht, reforma e arsimit profesional nisi shumë vonë, nisi vetëm tre vjet më parë dhe zbatimi i saj është vetëm në fillimet e veta.