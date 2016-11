Veliaj: Të gjitha kopshtet e Tiranës me standarde,

Nga sot, fëmijët e lagjes “21 Dhjetori” në Njësinë 7 kanë një kopësht të ri, me kushte e standarde më të mira. Bashkia e Tiranës ka përfunduar rikonstruksionin e plotë të kopshtit “Peter Pan”, një nga kopshtet më të mëdha në kryeqytet,i cili u shërben 160 fëmijëve. Ambientet e reja të kopshtitupëruruan nga kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, i cili vlerësoi punën e kryer dhe theksoi se kjo është një dëshmi e faktit që për Bashkinë e Tiranës fëmijët janë të parët.

“Kjo ka qenë një sfidë! Mbaj mend kur isha këtu në verë dhe tani nuk e dalloj dot nëse ështëi njëjti kopsht, aq shumë ka ndryshuar, deri në detaje: këndi i lojërave, tualetet e bëra me kujdes, dhomat e gjumit, kuzhina e ngrënies”, tha Veliaj. Ai siguroi se tashmë të gjitha kopshtet në të cilat është ndërhyrë në këto muaj, kanë kushte shumë herë më të mira se më parë dhe të krahasueshme edhe me kopshtet e tjera në vendet fqinje.

“E filluam punën me dy kopshte, por kuptuam se nevoja ishte aq e madhe saqëme planin e bashkisë, dy e nga dy, do duheshin nja 100 viteqë të mbaronin. Nga 2 kopshte shkuam në 23, nga 23 shkuam në 26 dhe më vjen mirë që sot të gjithae kopshtet e Tiranës janë në një gjendje shumë të mirë, krahasuar me shumë kopshte që kemi parë, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë rajonin”, shtoi Veliaj. Ai falenderoi gjithashtu prindërit për mirëkuptimin, që teksa punohej, iu është dashur që fëmijët ose t’i sistemojnë në kopshte të tjera ose t’i mbajnë në shtëpi.

“Një dhomë të rregullojmë në shtëpitë tona dhe na prishet terezia, imagjino të rregullosh një qytet, të hapësh 100 kantiere pune, duke nisur nga sheshi “Skënderbej”, e deri te çdo dhomë e vogël, siç janë kopshtet e çerdhet e Tiranës. Por, rëndësi ka që të gjithë bashkë ia dolëm!”, shtoi Veliaj. Kryebashkiaku bëri të ditur se tashmë me përfundimin e rikonstruksionit të çerdheve dhe kopshteve, e gjithë vëmendja në infrastrukturën arsimore do të shkojë te shkollat. “E mira nuk ka fund, ndaj duam që pas çerdheve e kopshteve, duke nisur nga më të vegjlit, të vazhdojmë me shkollat dhe besoj sekemi mirëkuptimin e të gjithëve. Ky nuk është shteti më i pasur në Evropë, nuk i kemi mundësitë t’i bëjmë tëgjitha gjërat brenda ditës, megjithatë gradualisht, duke filluar nga mëtë vegjlit tek më të rriturit, të paktën institucionet arsimore, sociale të mos t’i kemi më problem”, u shpreh ai.

Veliaj siguroi se investimet në infrastrukturën arsimore do të vazhdojnë me shkollat, ndërsa ka bërë të ditur se po evidentohen vendet se ku do ndërtohen 20 shkollat e reja.“Do të vijmë sërish në njësinë 7 edhe me disa projekte për shkollatë reja, për ndërhyrjet që po bëjmë nëpër lagje dhe shumë shpejt do kemi caktuar vendndodhjet e 20 shkollave të reja në Tiranë. Me të bërë këtë, nga viti tjetër do të nisim ndërtimin e tyre, që edhe çështja e shkollës me dy turne të zgjidhet në Tiranë. Mrekulli nuk bëjmë dot, por po të vazhdojmë përditë me punë është mënyra më e mirë se si mund ta çojmë qytetin përpara. Kemi harxhuar shumë kohë me llafe, gjumë e stërkëmbsha, tashmë është koha që të punojmë fort dhe të kapim gjithë kohën që kemi humbur”, tha Veliaj.

Kopshti nr. 2 ka të regjistruar 160 fëmijëdhe funksionon si kopësht me drekë. Gjatë rikonstruksionit janë kryer punime pёr eleminimin e lagështirës në të gjitha ambientet e tij në katin përdhe dhe nё katin e dytё; është bërë drenazhimi, hidroizolimi i tarracës, suvatim nё pjesët qё lagёshira ka qenё prezente, riparim i tualeteve, rrjet i ri i ndriçimit elektrik, shtrim pllakash nё korridore, shtrim me parket nё tё gjitha dhomat, sistemimi i kanalizimeve tё ujërave tё zeza, lyerje totale brenda dhe jashtё, ndriçim, sistemime të jashtme etj.