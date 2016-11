PD nesër bojkot të pjesshëm Kuvendit

Demokratët kanë vendosur të bojkotojnë pjesërisht seancën e nesërme parlamentare ku pritet të votohet ligji për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë. Burime brenda grupit parlamentar të PD-së, konfirmojnë për BalkanWeb se është lënë në fuqi vendimi i fundit që mos të miratojë ligjet e qeverisë përfshi edhe ligjin e fundit që përmbyll paketën e reformës në Drejtësi.

Projektligji për organet e qeverisjes së drejtësisë është ndër më voluminozët e reformës në drjetësi, me 198 nene, por sipas Partisë Demokratike ai është ligji me më shumë shkelje kushtetuese sesa çdo draft që është hartuar deri tani.

Nënkryetari i komisionit të posacëm për reformën në drejtësi, Oerd Bylykbashi është shprehur se me ligjin e paraqitur ka një deformim flagrant të Kushtetutës, pasi Kuvendit i hiqet ekskluziviteti i emërimit. Sipas demokratëve, projektligji eliminon kriterin kushtetues të konkurimit të hapur të një profesioni të caktuar, duke risjellë amendamentin e dikurshëm, sipas të cilit Dhoma Kombëtare e Avokatisë apo një mbledhje pedagogësh kanë të drejtën e propozimit të kandidaturave. Për Partinë Demokratike, kjo është e papranueshme.

Me këtë fjali opozita përshkruan edhe heqjen e së drejtës së presidentit për të organizuar shortin e zgjedhjes së anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, si dhe të paktën 4 çështje të tjera që lidhen me të 4 insitucionet e reja të drejtësisë, objekt i ligjit në diksutim. Projektligji “Për organet e qeverisjes të sistemit të drejtësisë në Republikën e Shqipërisë”, është përfshirë në rendin e ditës në seancën e nesërme të Parlamentit. Ky ligj kërkon shumicë të cilësuar për t’u miratuar. Drafti i këtij projektligji është pjesë e paketës prej 7 ligjesh të Reformës në Drejtësi, ishte i vetmi që nuk u votua në seancën e 6 tetorit, bashkë me pesë ligjet e tjera, që do ta bëjnë të zbatueshme paketën kushtetuese të miratuar me konsensus ne seancën e 22 korrikut.

