Papa: Europa nuk ka pse duhet të ketë frikë nga emigrantët

“Nuk duhet të trembemi nga refugjatët, sepse Europa është ndërtuar mbi bazat e integrimit të vazhdueshëm të kulturave të ndryshme”. Kështu ka theksuar Papa Françesku, i ndikuar nga kriza e rëndë të refugjatëve që ka parë Europa që prej Luftës së Dytë Botërore.

Më tej, ai ka shpjeguar mendimin e tij në lidhje me Suedinë, një shtet që së bashku me Austrinë, Norvegjinë dhe Danimarkën kanë pezulluar prej muajsh lëvizjen e lirë, e që siç vendosi disa ditë më parë Komisioni Europian, nuk do të ketë ndryshim deri në fund të vitit, për t’u shtyrë kushedi se kur.

Papa Françesku e ka kthyer çështjen e emigrantëve në një prej prioriteteve të tij, që prej udhëtimit të parë të bërë në Lampeduza në vitin 2013.