Kjo është receta që ka shëruar më shumë se 45 mijë njerëz nga kanceri

Rudolf Brojs nga Austria i ka kushtuar jetën e tij për të gjetur kurën më të mirë natyrore, për shërimin e kancerit. Ai, në fakt, ka bërë një lëng të veçantë që jep rezultate të shkëlqyera në trajtimin e kancerit.

Rudolf shëroi më shumë se 45.000 njerëz, të cilët kanë vuajtur nga kanceri dhe sëmundje të tjera terminale me këtë metodë. Brojs tha se kanceri mund të mbijetojë vetëm me ndihmën e proteinave. Ai shpiku një dietë të veçantë, e cila zgjat 42 ditë, dhe rekomandohet vetëm pirja e çajit dhe lëngut të tij të veçantë perimesh, me panxharin si përbërës të saj kryesorë. Gjatë këtyre 42 ditëve qelizat e kancerit vdesin nga uria, ndërsa shëndeti i përgjithshëm përmirësohet. Për të përgatitur këtë lëng të veçantë duhet që perimet të jenë organike.

Përbërësit:

Panxhar (55%), karrota (20%), Selino (20%), patate (3%) Rrepka (2%)

Përgatitja

Për të përgatitur lëngun vetëm duhet të vëni të gjithë përbërësit në një blender dhe t`i përzieni mirë. Kjo është e vetmja që ju duhet për të filluar trajtimin. Ju nuk duhet të teproni me konsumimin e lëngut, por të pini aq sa trupi ju kërkon. Panxhari është i pasur me antioksidantë, C, B1, B2, vitamina B6, folate dhe minerale-kalium, fosfor, magnez, kalcium, natrium, hekur dhe zink. Panxhari është konsideruar si një nga perimet më të dobishme shëndetësore. Studime të shumta kanë konfirmuar se ai është shumë i dobishëm në trajtimin e leukemisë dhe kancerit. Panxhari mund të përdoret për trajtimin e shumë llojeve të kancerit.