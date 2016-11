Basha përgjigjet Ramës me një fotomontazh

Basha ka publikuar një fotomontazh të Ramës me Shullazin, Roshin dhe Bushin në Kryeministri.

“Kryeministri si kryebrigadieri i droges: deri dje bente sikur nuk e shihte ate qe mediat boterore e pagezuan si “Kanabistan” i tij. Tani qe BE ka vene alarmin per kercenimin e sigurise nga droga e Rames, dhe pasi mbylli sezonin e korrjes, ben sikur kerkon ndihme.

Droga eshte kercenimi me i madh per Shqiperine dhe cdo shqiptar. Vetem kryebrigadieri i bere dru nga malli i vet ben sikur nuk e kupton. #Shqiperia me mire pa Edi Ramen”, shkruan Basha.