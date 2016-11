Zyrtare, Miroslav Klose largohet nga futbolli, ja detyra e re që do të marrë

Legjenda e Gjermanisë, Miroslav Klose, përfundimisht ka vendosur të varë këpucët në gozhdë pas aventurës së tij të fundit në karrierë te Lazio (2015-2016). Emri i “bomberit” ka qenë i lidhur me një kalim të mundshëm në kampionatin amerikan të futbollit apo në ish-skuadrën e tij, Kaiserslautern, por 38-vjeçari e ka parë si zgjidhje më të pranueshme largimin e tij nga futbolli dhe marrjen e një pozicioni në kombëtaren gjermane. Klose do të ndjekë një kurs i udhëhequr nga trajneri Joachim Löw dhe drejtori teknik Hansi Flick, të dy në skuadrën kampione të botës. Kështu, ai shumë shpejt mund të marrë drejtimin e një skuadre. Njëkohësisht, ish-sulmuesi i Bayern München-it do të jetë pjesë e stafit teknik të Gjermanisë shkruan telesport.