Vlahutin: Ambicja jonë, Shqipëria të jetë anëtare e fortë e BE-së

Ambasadorja e Bashkimit Evropian, Romana Vlahutin, një nga financuesit e arsimit profesional, kërkoi sot që të bëhet më shumë për rritjen e nivelit arsimor. Sipas saj, Shqipëria duhet të shndërrohet një vend konkurrues në tregun evropian të punës.

“Në Shqipëri ka ende shumë sfida, përshembull shkalla e largimit nga shkollat 9-vjecare, 30%, shumë e lartë. Kemi parë dhe pabarazi pjesëmarrje burrë-grua. Papunësia ka të bëjë shumë dhe me punën që ofrohet por edhe me trajnimin e personave që kërkojnë punë. Deri më tani ne kemi investuar 19 mln euro, dhe 30 mln euro me projektin buxhetor IPA. Sfida është si do arrijmë të bëjmë trajnimin dhe arsimi profesional të jetë sa më i përshtatur me tregun e punës. Ambicia jonë e përbashkët është që Shqipëria të jetë anëtare e fortë e BE-së dhe konkurruese. Investimi te njohuritë është më i rëndësishmi. Arsimi profesional do t’i ndihmojë të rinjtë që të rriten profesionalisht”, tha ajo.