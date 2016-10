Veliaj: UKT, në një vit punë sa në 10 vite bashkë

Investimi i ri i Bashkisë së Tiranës dhe UKT-së në Rr. “Siri Kodra” do të zgjidhë problemin e mbartur prej vitesh në këtë zonë me kanalizimet, bllokimi i të cilave ka sjellë gjithmonë përmbytje gjatë shirave.

Ky investim është në fazën e tij përmbyllëse dhe prek një nga lagjet më problematike, sa i përket përmbytjeve nga shirat. Pas punës për rikonstruksionin e rrjetit në një nga zonat problematike siç ishte “Don Bosko”, me investimin e ri në rrjetin e kanalizimeve në Rr. “Siri Kodra”, synohet shmangia e përmbytjeve që ndodhin në këtë zonë.

Në Javën Kombëtare të Ujit, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, si dhe deputetët e PS, Ervin Bushati dhe Sadri Abazi, inspektuan nga afër ndërhyrjet që po kryen në këtë rrjet të amortizuar, në të cilin nuk është vënë dorë prej më shumë se 50 vitesh. Në fjalën e tij, kryebashkiaku Veliaj u shpreh i kënaqur që me këtë investim i jepet zgjidhje një problemi dhjetëra vjeçar.

“Jam shumë i lumtur që i japim zgjidhje një problematike, e cila i ka lodhur jo pak qytetarët e Tiranës, sidomos banorët e dy zonave “Don Bosko” dhe “Siri Kodra”. Siç e patë, nga reshjet e fundit, rehabilitimi që bëmë te “Don Bosko” dha efektin e parë, nuk patëm përmbytje. Me të mbaruar edhe ky investim, i cili është një kolektor dy herë më i madh, që shton kapacitetin e atij ekzistues për ujërat që mblidhen te Rr. “Siri Kodra”, pra nga zona e Unazës deri te zona e Bregut të Lumit, shpresoj se kemi zgjidhur një problematikë shumë të madhe. Sigurisht, kur ka reshje të jashtëzakonshme, ashtu si një kulluese makaronash, e cila merr kohë deri sa të kullojë uji, edhe Tirana është si një kulluese e madhe makaronash, e shpuar nga ndërtimet mbi kolektorë e problematika të tjera, në të gjithë rrjetin e kanalizimeve”, tha Veliaj.

Ai theksoi se përveç përgjegjësisë që ka bashkia në menaxhimin e situatave me rreshje të dendura, që të mos ketë përmbytje duhet edhe angazhimi i qytetarëve. “E kuptoj se sa herë bie shi e ka problematika të natyrës, faji është i kryetarit të Bashkisë, por siç thotë edhe aktori Luftar Paja: po ai që ndërtoi mbi kolektor, a ka faj? Po ai që hedh qese pa fund nëpër zgara, ka faj? Po ai që devijon për një mur, për një kotec, për një hangar kanalizimet e qytetit, ai a ka ndonjë faj? Jam i gatshëm të pranoj se kam faj që kur bie shi gjithë qyteti i Tiranës përballet me këtë problematikë, por duhet që përtej humorit, të shohim edhe përgjegjshmërinë e gjithsecilit. Ndërtime mbi kolektorë, devijime të kanalizimeve, tahmaja e dikujt nuk duhet të jetë çmimi që paguan shumica që s’ka shkelur asnjë ligj”, shtoi kryetari i bashkisë.

Veliaj tha se UKT-ja, në vitin e saj të parë nën menaxhimin e ri të Bashkisë së Tiranës, ka përfunduar më shumë punë se në një dekadë bashkë.

“Vetëm këtë vit UKT-ja ka kryer 105 ndërhyrje në rrjet. Në një vit është bërë punë sa në 10 vitet e fundit të marra bashkë. Kjo është një arsye pse qytetarët vazhdojnë të jenë korrektë me pagesën e faturës së ujit. Fakti që kemi investitorë të interesuar që të futen si aksionarë në UKT shton besueshmërinë dhe jo frikën, se kjo është një ndërmarrje e cila po menaxhohet mirë. Për sa kohë që ne vazhdojmë me këtë ritëm investimesh dhe qytetarët vazhdojnë me këtë korrektesë, jemi në rrugën e duhur”, shtoi Veliaj. Por, ai ka theksuar se puna në këtë lagje të Tiranës nuk mbaron me kaq, pasi aty do të investohet edhe për urbanizimin.

“Do të vijojmë rehabilitimin e kësaj zone, sepse nuk mjafton. Ambicia e vitit të kaluar ishte ajo për të mos u përmbytur, ambicia e këtij viti duhet të jetë për të urbanizuar zonën, me kënde lojërash, shkolla të reja”, tha kryebashkiaku.

Në këtë rrugë, rrjeti i kanalizimeve është i ndërtuar në vitet 70, ndërsa nga përditësimet në terren është verifikuar se problematika që shkakton përmbytje, ka të bëjë me mënyrën se si është ndërtuar ky rrjet, me kthesa dhe kënde të ndryshme dhe për shkak të amortizimit të lartë. Problem për përcjellshmërinë e këtij tubacioni është edhe gjendja e dëmtuar në shumë segmente të tij, si rezultat i godinave dhe mureve rrethuese të ndërtuara mbi të. Me ndërhyrjen e UKT-së, eliminohen problemet të cilat shkaktonin përmbytje.