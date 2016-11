Tahiri: BE vlerëson luftën ndaj drogës, të tjerët çirren

Edhe ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri ka reaguar lidhur me paralajmërimin e presidentit Nishani për mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare për shkak të kanabisit.

“Përgjigje inkurajuese nga BE dhe komisioneri Avramopulos për çfarë kemi bërë deri sot kundër droges e për çfarë do bëjmë nesër e tutje, bashkë me partnerët”, ka thënë Tahiri.

Ai është shprehur “i vendosur të bëjmë maksimumin, pavarësisht llumit e pengesave nga ata që deri dje ishin në qeveri e lanë këto kusure, ndërsa sot çirren me gishta në vesh e sy mbyllur”.