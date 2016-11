Sonila Meço në partinë e Ben Blushit? Ja çfarë thotë gazetarja

Media të ndryshme online, kryesisht ato pranë qeverisë, publikuan artikuj se gazetarja Sonila Meço është një nga figurat publike të LIBRA-s, partisë së re të Ben Blushit.

Dhe i gjithë ky aludim vetëm për faktin se gazetarja ishte pjesëmarrëse sot në prezantimin zyrtar të kësaj force të re politike, një aktivitet që ishte i hapur për të gjithë.

Vet gazetarja Sonila Meço ka sqaruar këtë situatë dhe ka shuar zërat nëse është pjesë e partisë së Blushit apo jo. Në një status në Facebook, ajo mohon të gjitha këto aludime dhe thotë se në aktivitet kishte shkuar si gazetare.

Reagimi i gazetares Sonila Meço:

Per te sqaruar nje here e mire cdo dyshim per perfshirjen time ne politike, se portalet e paskan bere pa dijenine time: nuk jam pjese e asnje formacioni politik, ndjek me vemendje cdo perpjekje qe sfidon sistemin, cdo levizje qe ngjall enzimen e protestes, shpreses, qe i ben njerezit te arsyetojne pa pritur ngulfatur zezonen e mpirjes se trurit. Jam gazetare dhe mbetem e tille!