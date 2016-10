Samsung Krijon Zyrën e Re Europiane të Shitjeve për Kondicionerët në Amsterdam

Samsung Electronics lançoi sot zyrën e re Samsung Electronics për kondicionerë në Europë (SEACE) në Amsterdam, Hollandë, e cila do të fillojë të funksionojë në Janar të vitit 2017. SEACE është një zyrë shitjesh e dedikuar për kondicionerët në Europë, e cila pritet të përqëndrojë aktivitetin e shitjeve që fillimisht është operuar nga çdo zyrë në 17 shtete Europiane.

Lëvizja vjen si pjesë e përpjekjeve më të mëdha të Samsung për të përhapur biznesin e kondicionerëve në tregun Europian. Kompania e vlerëson Europën si tregun e dytë më të madh B2B të kondicionerëve në botë – i cili ka patur një rritje të vazhdueshme prej në 3.6 miliardë dollarë këtë vit dhe pritet të rritet deri në 4.2 miliardë deri në vitin 2020.

Biznesi i sistemit të kondicionerëve Samsung ka krijuar një moment të fortë falë produkteve të reja të ndryshme e të rëndësishme, duke përfshirë kondicionerë të brendshëm inovativë 360 Cassette dhe DVM (kondicionerë Dixhitalë Shumë Funksionalë) S, të cilat u reklamuan në Global AC Forum në Tetor të 2015.

“Zgjidhet tona me kondicionerët inovativë drejtues, duke përfshirëë 360 Cassette, me strukturën e tij të bukur dhe inovacionin është pranuar si ndryshim i rëndësishëm në tregun e kondicionerëve,” tha Byung-sam Suh, Kreu i Biznesit të Pajisjeve Dixhitale pranë Samsung Electronics. “Qëllimi ynë është të dyfishojmë shitjet e kondicionerëve në Europë deri në 2020-tën dhe do t’a arrijmë këtë me punë të specializuar dhe me marketing të fortë.”

SEACE do të operojë menjëherë nën autoritetin e presidentit lokal të punësuar për të menaxhuar zyrën. Do të jetë një risi në shpërndarje të specializuar, duke mundësuar mbështetje teknologjime dhe trajnim si dhe zgjerim të shërbimeve, në mënyrë që të nxitet sukses i biznesit të përbashkët për partnerët SEACE në Europë.

Rreth Samsung Electronics Co, Ltd

