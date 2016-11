Ligji për mediat online. Portale që fusin komente fyese e denigruese, të kyçen

Jetojmë në një epokë digjitale dhe ku mediat tradicionale e kanë humbur rolin e tyre parësor në lajme e komente. Tashmë me teknologjinë e kohës sejcili mund të bëjë gazetën e tij. Nga shpia apo lokali, mjafton një laptop apo nga celulari, dhe ke online mijëra gazeta. Portale pa numërim. Natyrisht që është një gjë e mirë që njërëzit kanë mundësi të shumta, bile të pambarimta komunikimi, informacioni,etj. Por disa vite edhe mund të lejohej fakti që mania e moria e portaleve, ku sejcili mund ta ketë një të tillë, porse është krijuar një mënyrë portali fyese, denigrues, masakrues që e shkatërron komunikimin, informacionin. Jemi deshmitar se si portale të shumta në emër gjoja të “lirisë se të shkruarit e mendimit populist” fusin poshtë shkrimeve apo informacioneve komente. Kjo lloj gazetarie është e dënueshme. Bile ligjvënësi e ka vonuar. Mjafton që kushdo të marrë celularin dhe të shkruaj tek “komentet” apo gjoja “mendime te lexuesve” fjalë fyese të ndyra, sajime, mashtrime, poshtërsira,etj. Një mënyrë shumë e poshtër. Dhe justifikimi kur pyet pronarët e portaleve është absurd se”shkrimi është korrekt, por se ç’shkruan “populli” nuk përgjigjem”! Si mundet të sajosh, fyesh apo gjithfarë ndyrësirash dhe te mos përgjigjet pronari i portalit?! Nuk mundet të ecet më me këto mënyra denigrimi e ndyrësirash online. Duhet, bile është vonuar ligjvënësi në miratimin e ligjit në fjalë. Natyrisht nuk jemi me atë çka në mendje kryeministri, ku siç thuhet, synon të bllokojë shkrimet investiguese. Porse në lidhje me portale duhet bërë një pyetje: A keni guxuar apo guxoni dot të botoni në gazeta print shkrime, komente apo fjalë fyese, mashtrime, shpifje,etj? Jo, pasi dënohesh nga gjykata mënjëherë. Kështu duhet të jetë edhe për portalet. Siç të detyron ligji për mediat e shkruara që të botosh emrin apo emrat e botuesve, adresën, emrin e administratorit në QKR,etj dhe mban përgjegjsi para ligjit për gjithçka boton në gazetë apo që transmeton në radiotelevizion. Edhe portalet duhet të kenë të njëjtën përgjegjsi.