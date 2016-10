Basha: Fundi i mandatit, Rama s’ka asnjë bilanc të qeverisjes

“Hashashi është kultura bujqësore që u ofron Edi Rama fermerëve dhe arat me kanabis, vendet e punës për shqiptarët”.

Këtë deklaroi kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha gjatë dëgjimit dhe bashkëbisedimit me drejtues të strukturave të Partisë Demokratike në degën 11 në Tiranë.

“Gënjen fermerët e shkretë të cilëve u premtoi rritje të subvencioneve dhe iu mori dhe subvencionet që kishin, për t’ua dhënë 11 miqve të tij, 220 milionë dollarë . Flet me fermerët që s’kanë prodhim bujqësor dhe u thotë: “Si jeni me kanabisin?”. Kur e di fare mirë që kanabisi mbillet në Shqipëri vetëm me lejen e Edi Ramës dhe vetëm me të licencuarit e Edi Ramës, se kushdo tjetër që del jashtë kooperativës së kanabisit të Edi Ramës dhe Saimir Tahirit, goditet. Flet me mësuesit, ky që si model u solli shqiptarëve krimin, kriminelët, Elvis Roshin, Artur Bushin dhe Armando Prengën me kompani. E sheh veten e vet, në rastin më të mirë, si një drejtor burgu dhe shqiptarët si të burgosurit e tij që mund t’i keqtrajtojë njësoj si në kohë të diktaturës”, tha gjithashtu Basha.