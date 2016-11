Basha: BE alarm për kanabisin, Rama bën sikur kërkon ndihmë

Kreu demokrat, Lulzim Basha shkruan se rreziku më i madh sot për Shqipërinë është kanabisi, duke shtuar se vetëm Edi Rama bën sikur nuk e shikon atë që mediat botërore sipas tij, e pagëzuan si “Kanabistan”.

“Kryeministri si kryebrigadieri i droges: deri dje bente sikur nuk e shihte atë që mediat boterore e pagëzuan si “Kanabistan” i tij. Tani që BE ka vënë alarmin për kercenimin e sigurise nga droga e Rames, dhe pasi mbylli sezonin e korrjes, ben sikur kerkon ndihme. Droga eshte kercenimi me i madh për Shqiperine dhe cdo shqiptar. Vetem kryebrigadieri i bere dru nga malli i vet ben sikur nuk e kupton. Shqiperia me mire pa Edi Ramen”, komenton Basha.