Tabaku: Rama me xhepa bosh për fermerët, por ka para për oligarkët

Vizitat e fundit të Kryeminisrit Rama në fshatra dhe takimet me fermerët, duket se për PD-në janë një lojë. Deputetja e PD, Jorida Tabaku, ka denoncuar kreun Rama, se për fermerët ka dhënë zero lekë e ndërsa pasuron oligarkët e tij.

Në një deklaratë për mediat, Tabaku ka deklaruar se, e vetmja shpresë e kryeministrit Rama për të mbajtur pushtetin janë paratë e krimit dhe korrupsionit.

Deputetja e PD-së, u shpreh se, vetëm gjatë vitit 2016, nga janari deri në shtator, 14 kompani me lidhje miqësore, politike dhe klienteliste me Edi Ramën kanë përfituar 407 kontrata me vlerë rreth 52 miliard lekë.

“Ky rekord për 9 muajt e parë të vitit ka arritur vlerën që kishte vjet gjatë gjithë vitit. Nga 2013 e deri më sot 14 kompani me lidhje me Edi Ramën kanë përfituar 1.208 kontrata me vlerë totale 135 miliardë e 368 milionë lekë. Çdo tender, çdo konçesion jepet vetëm për miqtë. Nuk ka më grante për fermerët, nuk ka më ndihmë sociale, nuk ka më shkolla e rrugë e as mbështetje për punësimin. Vetëm tendera për miqtë e fasada”, ka thënë Tabaku.

Ajo ka theksuar se, me këto para mund të paguheshin në një vit 55 mijë të papunë. “Me këto para mund të paguhej në një vit 200 mijë familje në ndihmë ekonomike. Por, Edi Rama ka vendosur që këto para t’ua japë miqve dhe klientëve të tij dhe çdo ditë ankohet para fermerëve se nuk ka para për t’u dhënë subvencione, të cilat vetë ua premtoi kur u mori votën. Çdo ditë ankohet se nuk bën dot investime, se nuk ul dot taksat, por siç duket për miqtë e oligarkët pranë pushtetit e ka gjetur mënyrën”, ka thënë Tabaku.

“Prioriteti i Edi Ramës nuk janë investimet, nuk janë të papunët, nuk janë të sëmurët, nuk janë të pamundurit, nuk janë fermerët. Prioritet i Ramës është sigurimi i parave për vete, miqtë dhe klientët e tij. Edi Rama shpreson se me paratë e siguruara nga korrupsioni dhe krimi të blejë vota dhe të sigurojë pushtete. Shqipëria do të jetë më mirë pa Edi Ramën”, ka shtuar deputetja e PD.