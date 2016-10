Kështu do të duket shtëpia e parë e njeriut në Mars

National Geographic ka krijuar shtëpinë si pjesë e një hulumtimi për disa misione të vogla në planetin e kuq.

Shtëpia do të ndërtohet në Londër duke përdorur materiale sa më të ngjashme me ato të gjetura në planetin e kuq, transmeton Gazeta Express.

Shtëpia do të prezantohet për publikun në Observatorin Mbretëror në Greenwich, Londër prej 10 nëntorit deri më 16 – ku do të mbahen edhe konsultime me astronomët e këtij observatori si Stephen Petranek, autor i “Si do të jetojmë në Mars”.