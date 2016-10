Gecaj:Mimozat s’çelin në nëntor Kusari: Po ju shoh “përmas”

Kryetarja e Gjakovës, Mimoza Kusari-Lila, ka reaguar ndaj komenteve që Bajram Gecaj i LDK-së i bëri për partinë e re të saj.

Gecaj e quajti spektakolare paraqitjen e partisë së re në kuvendin komunal të Gjakovës dhe ironizoi me Kusari-Lilën duke thënë se “mimozat nuk çelin në nëntor”.

Kryetarja e Gjakovës ka thënë se këto ironizime janë provinciale, ndërkaq është shprehur se “mimozat kanë çelë edhe më parë në nëntor e dhjetor me fitore spektalorare”.

Ajo ka shtuar se Gecaj, emri i të cilit përmendet vetëm dy herë gjatë vitit (Bajram), kalon kohën më shumë si gardë e partisë së vet duke sharë e fyer këdo që e merr të drejtën të përdorë mekanizmin kryesor të demokracisë për ofertë të mirë politike.

“Të paktën kur vetë ishte prezent kur 16 Kryetareve tjerë në ceremoninë e vlerësimit të përformancës së Komunave me zhargonin që përdor ai ju thashë: ‘Po ju shoh përmas’, duke u shpallur si fituese absolute e katër shpërblimeve”, ka shkruar Kusari-Lila.

Reagimi i saj i plotë:

“Së pari të injorojnë, pastaj të qeshin, mandej të luftojnë, në fund ti fiton”.

Për ata të cilët filluan ironizimet me Alternativen, ju them që mos të nguten të tregojnë provincializimin e vet dhe primitivizmin tipik Ballkanik, duke u ndjerë të lirë të komentojnë ulët dhe të lirojnë të gjithë demonët e vet në sinonimin e emrit tim personal apo të subjektit të ri. Nëse duan sinonime ju japim sa të duan.

Ndërsa sa i përket Mimozës, Mimozat kanë qelë edhe më pare, në Nëntor dhe në Dhjetor me fitore spektakolare. Ishte kjo kohë kur po të njejtit njerëz parashikonin debakel, Mimozat fitonin.

Një njeri, emri i të cilit përmendet vetëm dy here në vit (Bajram), dhe i cili mban poziten e Zv/Ministrit të pushtetit lokal, ndërsa punë primare e ka të merret me performancë të Komunave, ai kalon kohë më shumë si gardë e parties së vet, duke share e fyer këdo qe e merr të drejtën të përdor mekanizmin kryesor të demokracisë për ofertë më të mire politike.

Unë Mimoza i them zv/Ministrit, se duhet të besoj me shumë ne shtet dhe institucion dhe mos të marr turr të komentoj për një Kryetare të Komunës për të cilen edhe ai e din mire se cila është perfomanca e saj si Kryetare. Të pakten kur vetë ishte prezent kur 16 Kryetareve tjerë në ceremoninë e vlerësimit të përformancës së Komunave me zhargonin që përdor ai ju thashë: “Po ju shoh përmas”, duke u shpallur si fituese absolute e katër shpërblimeve. Si duket të jetë ndjerë atë ditë zv/ministri dhe shefi i tij kur me thanë, “Krejt çmimet e para i more ti, “kryetare”. Apo edhe atëherë ishte muaji që nuk qelin Mimozat, muaji Shtator.

Provincializimin tuaj mos ia veshni dikujt tjetër, Gjakova ka mbetur të kërkoj shtet tjetër për mbështetje se në Qeverinë e Kosovës duhet të presim me vite për projektet tona. Por pa merak se Alternativa nuk është parti e Gjakovës, do të jemi çdokund, deri sa të mos mund të kuptosh, ku gabuat, por do të jetë tepër vonë. Se për dallim nga ti/Ju, ne Kosovën e shohim si një, Unike dhe të gjithë të barabartë, pa diskriminime primitive provinciale, gjinore apo politike.

E kur të takohemi herën e radhës, mos me thuaj, Politikë është kjo, nuk është personale, se është mu ky lloj i politikës që duhet ndërruar rrënjesisht, të “burrnive” tuaja pa burrërri”./Zëri