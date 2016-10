“Përgjigje për monologun haluçinant të Ramës” dhe një shkrim i “Koha Jone”

Nisur nga një debat që ka pasur në Klan Kosovë në emisionin “Zona e debatit” Edi Rama ka shpërthyer sot në Facebook në një fjalim historik kundër mediave, gazetarëve, analistëve faqeve online duke i etiketuar me fyerjet më të rënda dhe me epitetet më të papërshtatshme.

SPAK-u po krijohet për korrupsionin dhe shpërdorimin e zyrtarëve të lartë, por do të ishte mirë që edhe një ndalesë kontrolli e hetimi ta bënte në media. Jo në sensin e censurës, por tek pronarët e tyre se si kanë vënë pasuritë, pazaret me zyrtarët e lartë dhe drogën e mafien që ka hyrë në media.

Nëse parlamentin e pastroi deri diku ndërhyrja dhe vendimmarrja e ambasadorit amerikan Donald Lu me ligjin e dekriminalizimit, në media nuk ka asnjë masë ligjore për të kontrolluar burimet e financimit në media dhe për ta ndarë median nga pushtetet e radhës. Njërëzit e dijnë shumë mirë se si pronarë mediash e mbajnë mirë me pushtetin dhe e ndërrojnë pllakën sa ndërron pushteti. Por duhet pranuar se janë profesionistë të ndërrimit të pllakës aqsa më shumë vështirësi e kap publiku. Në thelb media nga roli i tij në shërbim të publikut është kthyer, me kohë, në shërbim të pronarëve-biznesmenë për pazarin e radhës me pushtetin.

Ka një shqetsim serioz për demokracinë në Shqipëri. Mediat janë kthyer në biznese dhe informacioni përpunohet dhe lajkatohet duke e deformuar në shërbim të politikës, qeverisë apo grupimeve të biznesit që bëjnë pazare me qeveritë. Nga censura e dikurshme shtetrore për mediat tashmë ka kaluar në autocensurë, pra kur pronarët e mediave për interesa biznesi e sakatojnë rolin e medias. Nuk pasqyrojnë faktet, problemet apo nuk bëjnë investigime. Gazetarët me shumë ruhen nga pronarët e tyre se sa nga shteti. Arsyeja? Ajo që thamë se një numër i madh pronarësh në media kanë hyrë jo për hir të dhënies së informacionit, publikut, por për të bërë qokën e radhës me qeveritë për të marrë privatizime, tenderime, leje ndërtimi, pasuri, etj.

Se ai është peng i pronarëve dhe oligarkëve. Vjedh me ta Shqipërinë për të qëndruar në pushtet dhe ngaqë nuk ka çi bën kësaj kaste, marëdhënia me të cilën po e rrënon në publik, merret me gazetarët, opinionistët dhe faqet online.

Një sërë faqesh online as nuk janë hapur, as nuk militojnë për të thënë të vërtetën, ato i shërbejnë vetëm interesave të partiakëve apo biznesmenëve të veçantë.

Ai monolog mund të kundërshtohej edhe nga pozita e një kryeministri që po i plasin skandale përditë ndaj dhe shpërthen ndaj mediave që nuk i kontrollon dot siç bën me televizionët e blerë me leje ndërtimi, me kioska qytetesh, apo me benefice në naftë.

Ai mund të kundërshtohej edhe në emër të një taktike që po ndjek rëndom kryeministri. Ndërkohë që ai po e mbyll mandatin me një bilanc katastrofal, ai ka hapur luftë në shumë fronte duke thënë se fajin e ka opozita, e kanë gjykatat, e kanë tani së fundin edhe mediat. Pra me një fjalë ai do të krijoje fabulën e Ramës që jeton në ishullin e së mirës (në kështjellën e tij miliardëshe në Surrel, me që ra flaja le ta hapi një ditë atë për mediat që të shohin shqiptarët se ku jeton) dhte të të gjithë të tjerëve që e luftojnë atë nga pozita e së keqes.

Edi Rama realisht nuk ka patur asgjë më të mirë për të bërë sot se sa të filmojë veten në një monolog gjynahqar për linçimin që po i bën media në Shqipëri. Asgjë nuk e shqetëson kryeministrin e Shqipërisë më shume se analistët dhe opinionistët, gazetarët dhe portalet, ato që siç duket jane shndërruar në makthin e tij të kohëve të fundit. Sigurisht që Edi Rama në 9 minutat e monologut kryeministror nuk ka harruar te veçojë atë pjesë të medias që llokoçitet me shpërblimet e qeverisë dhe sheh vetëm suksese e arritje nën drejtimin e tij. Por gjuha e varfër dhe fjalori i limituar i ish mikut të shtypit, nuk fsheh dot nervozizmin e kreut të qeverisë ndaj kritikave, që bashkëpuntorët me sa duket nuk guxojnë t’ja thonë dhe servilët sigurisht kanë frikë edhe ti mendojnë.

Në këtë të dielë kur organizohet një protestë moderne dhe model për ruajtjen e Valbonës,kur ende nuk dihet fati i ligjit për riciklimin e mbetjeve, kur konçensioni për check-up -in e Vilma Nushit u rrit me miliona euro të tjerë, ai nga maja e Olimpit të Rilindjes ka zgjedhur të merret me median, me kritikët, që padyshim kanë mëkatet e tyre në këtë treg të parregulluar,në këtë kaos ku nëse nuk je klient i qeverisë dhe nuk sheh arritjet e saj,etiketohesh si linçues dhe mendjeshkrtër…..pikërisht nga ai që nëse nuk të blen me para të shet si të paaftë,arrogant,të pazotë apo kush e di çfarë epitetesh të tjera të dala nga fjalori i varfëruar i analistit dhe opinionistit të dikurshëm.

Edi Rama ka zgjedhur një të dielë pasdite për t’i treguar atyre që e kanë votuar që mos të degjojnë çfarë shkruajnë portalet dhe thonë opinionistët sepse kjo do jua prishë imazhin që ata kanë në kokën e tyre për Shqipërinë. Dhe mbase për disa kjo dhe mund të funksionojë,por Edi Rama duhet të lusë fatin që shumë të tjerë edhe nga ata që e kanë votuar të mos e dëgjojne delirin e tij të së dielës pasdite. Sepse vetëm kështu mund të shmangë mendimin e tyre se kryeministri po sillet si një diktator me pamje dhe veshje moderne. “Kësaj periudhe po i vjen fundi” thotë madje duke e përsëritur 2 herë kryeministri fjalinë me të cilën paralajmëron ndoshta dhe ndryshime në ligjin për funksionimin e medias online. Ndryshime që po i gatuan së bashku me segmente të opozitës që po ashtu si kryeministri shohin armikun tek media dhe gazetarët. Pa dyshim që media dhe gazetarët,analistët apo opinionistët që Edi Rama përmend sot në përçartjen e tij të mbrëmjes kanë mëkatet e tyre,gabime e probleme pa fund. Që nisin me etikën,kontratat e punës,blerjen apo shitjen sipas interesave politike.

Po, po, media dhe gazetaria është me shumë probleme në Shqipëri dhe kjo jo vetëm sepse Edi Rama,bashkëpuntorë të tij apo paraardhës e blenë dhe e shitën me bekimin e politikës. Dhe sot, kur pazaret ndryshojnë dhe gjobat ndërrojnë kah,mërziten e turfullojnë kundër medias dhe gazetarëve që dikur i kishin në borderotë e partisë apo qeverisë. Media ka probleme me vërtetësinë e lajmeve që përcjell,sikundër qeveria ka probleme me transparencën,media nuk ka etikë dhe shkel me të dyja këmbët privatësinë,ashtu si Edi Rama qahet për fjalorin e shtypit ndërsa fjala e tij në parlament do të skuqte nga turpi dhe “lacat e bllokut”. Media përcjell lajme të pavërteta që padyshim lëndojnë,por sigurisht vrasin më pak se gënjshtra e “shëndetsisë falas”. Kjo sjellje prej Frankeshtajni i shkon fiks për shtat kryeministrit që ndoshta nesër,si për Halloëeen,duhet të veshë pelerinën e zezë e dhe të nisë gjuetinë ndaj atyre që e kritikojnë në portalet online. Sepse ndoshta portalet janë dritaret e një shtëpie të rrëmujshme,pa rregulla që s’ka pak që është ndërtuar,por këto dritare janë pakrahasimisht më të pranueshme sesa bunkeri mediatik televiziv dhe i shkruar që ka për kryeredaktor Edi Ramën.

*Desada METAJ- Kryeredaktore e “Opinion”