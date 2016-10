Me 1 nentor Ben Blushi themelon partinë e re “Lista e Barabartë”

Me në fund Ben Blushi me datë 1 nentor ora 18.00 në Akadeninë e Artëve në Tiranë themelon partinë me të re politike me emrin “Lista e Barabartë”.

Deputeti Ben Blushi dhe deputetja Mimoza Hafizi dolën hapur kundër praktikës së Edi Ramës se si e drejton PS-në, pasi sipas tyre nuk ka më PS por Rilindje që ka shkatërruar vlerat e së majtës. Ben Blushi ka nisur një udhë të re me mijëra të tjerë, ku duket që në emrin e partisë “Lista e Barabartë”, pra të gjithë të barabartë. Kjo duket risi në politikën shqiptare.

Tabloja e politikës shqiptare do të ndryshojë ndjeshëm pas daljes në skenën politike të “Lista e Barabartë”. Sondazhet tregojnë se do të marrë shumë vota nga socialistët e zhgënjyer nga Edi Rama dhe PS. Dhe jo vetëm nga PS. Edhe nga elektorati gri që ka qëndruar indiferent nga mosbesimi ndaj kësaj klase politike.

Pas datës 1 nentor elektorati do të ndryshojë. PS-ja duhet të bëjë mirë llogaritë për të mbajtur pushtetin deri në zgjedhje, por edhe pas zgjedhjeve.