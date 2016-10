Mbrojtja e fëmijëve, gjobë mjekëve e mësuesve që nuk raportojnë dhunën

Mjekët, infermierët dhe mësuesit janë të parët që do të gjobiten deri në pezullim licence, nëse nuk raportojnë dhunën ndaj fëmijëve. Raportimi i dhunës do të jetë detyrim ligjor edhe për bashkitë, që me ndarjen e re territoriale do të duhet të punësojnë një punonjës për çdo 3.000 banorë.

Sipas projektligjit të ri për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, prindit që vë në rrezik fëmijën i pezullohet e drejta e prindërimit deri në vendimin e gjykatës. Sipas raportit të vitit 2015, njësitë për mbrojtjen e fëmijëve ekzistojnë në 50% të territorit, por mungojnë punonjësit.

Një tjetër ndryshim që vlen të theksohet është përfshirja e kategorisë së fëmijëve në situatë rruge, si kategori e veçantë fëmijësh në nevojë për mbrojtje. TCh