Horoskopi, 30 tetor 2016

DASHI 21. mars – 20. prill

Duke qene se planetët nuk do kenë asnjë ndikim tek jeta juaj ne çift, do ju mbetet vete ne dore ta menaxhoni atë. Silluni mire me partnerin dhe mos mendoni vetëm për te mirën e vetes. Beqaret duhet te përfitojnë sa te mundin nga liria qe kane sepse mundësitë qe do iu jepen sot do jene fantastike. Ne planin financiar duhet te vazhdoni te tregoheni sa me te kujdesshëm.

DEMI 21. prill – 21. maj

Mundohuni te largoheni nga rutina e përditshme ju te dashuruarit dhe po mundet largohuni edhe nga qyteti juaj për pak dite. Keni për t’u ndier me mire dhe do i harroni problemet qe keni pasur. Beqaret do i marrin gjerat si t’iu vijnë dhe nuk do tentojnë te joshin. Ne planin financiar do keni një dite me shume fat dhe gjendja do përmirësohet tej mase.

BINJAKET 22. maj – 21. qershor

Dite interesante do jete kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do njohin një tjetër ane te karakterit te partnerit tuaj, e cila do ju pëlqejë tej mase. Beqaret ka mundësi te jene te turpshëm dhe nuk do përfitojnë nga ftesat qe do iu bëhen. Ne planin financiar do keni probleme akoma me serioze nëse nuk ndiqni këshillat qe do iu japin familjaret dhe miqtë e ngushte.

GAFORRJA 22. qershor – 22. korrik

Sot do jete vërtet e vështirë t’i qëndroni besnike atij qe keni ne krah sepse disa persona simpatike dhe te qeshur do iu joshin ne çdo moment. Beqaret duhet te mendohen disa here para se te hedhin hapa ne mënyrë qe te mos lëndohen. Gjendja e financave ka për te qene shume here me e mire. Do arrini te bëni edhe disa investime me tepër se zakonisht.

LUANI 23. korrik – 22. gusht

Sot do ndodhin gjera vërtet interesante ne jetën tuaj ne çift. Do qeshni dhe do lumturoheni ne çdo çast, pak rëndësi ka sesi do rrjedhin ngjarjet. Beqaret do kenë një dite te bukur dhe plot takime me vlere. Mundet te gjejnë edhe personin me te cilin do fillojnë një lidhje. Financat nuk do i lini asnjë moment pas dore, përkundrazi do i menaxhoni me përpikëri.

VIRGJERESHA 23. gusht – 23. shtator

Mundohuni ta joshni, ta dashuroni dhe ta surprizoni sa te mundni partnerin tuaj gjate kësaj dite. Vetëm kështu lidhja juaj do behet fantastike. Beqaret ka mundësi te ndihmohen nga Merkuri dhe do e gjejnë shpirtin e tyre binjak. Shume gjera do jene ndryshe për ta. Ne planin financiar duhet ta dyfishoni vigjilencën nëse nuk doni te keni probleme serioze.

PESHORJA 24. shtator – 23. tetor

Jeta juaj ne çift do adhurohet nga te gjithë sot. Do jeni shume me tolerante dhe me bashkëpunues se me pare. Beqaret mire është t’i bëjnë me kujdes llogarite nëse nuk duan qe me vone te vuajnë. Me mire le te presin edhe pak kohe para se te hedhin hapa. Financat nuk do jene ashtu si ju i keni dëshiruar, megjithatë nuk do jene as shume delikate.

AKREPI 24. tetor – 22. nëntor

Nëse kohet e fundit jeta juaj ne çift ka qene e vështirë, sot gjerat do fillojnë te ndryshojnë për mire. Do ndiheni me te qete dhe me ne harmoni me njeri-tjetrin. Beqaret me ne fund do e gjejnë Princin e tyre te kaltër me te cilin do fillojnë një histori dashurie te jashtëzakonshme. Ne planin financiar jo çdo gjë do jete e thjeshte, prandaj duhet te tregoheni sa me te matur me shpenzimet.

SHIGJETARI 23. nëntor – 21. dhjetor

Gjate kësaj dite zemra do flasë dhe mendja do heshte. Do përjetoni emocione shume te forta ju te dashuruarit. Beqaret duhet t’i dëgjojnë këshillat e miqve te tyre nëse duan te mos bëjnë gabime. Ata do duan vetëm te mirën për ta. Te ardhurat do vijnë dalëngadalë duke u stabilizuar, por ju duhet te tregoheni ende te kujdesshëm me çdo lloj shpenzimi.

BRICJAPI 22. dhjetor – 20. janar

Ata qe janë ne një lidhje do ndihen te plotësuar dhe te lumtur ne maksimum. Mosmarrëveshjet e se shkuarës do i lini pas krahëve njëherë e përgjithmonë. Beqaret qe kërkojnë prej kohesh shpirtin e tyre binjak do e gjejnë atë sot dhe jeta do ju ndryshoje. Me financat do dini si te silleni ne çdo moment dhe situata do mbetet gjithë kohës nen kontroll. Nuk priten aspak probleme.

UJORI 21. janar – 19. shkurt

Dite e mbushur me surpriza te njëpasnjëshme do jete kjo e sotmja për te dashuruarit. Do ndiheni gjithë kohës mire pranë atij qe doni dhe me fat qe e keni ne krah. Beqaret nuk do kenë ditën e tyre më me fat dhe do vazhdojnë te mbeten vetëm edhe sot. Ne planin financiar do keni me shume fat se kurrë ndonjëherë me pare prandaj duhet te përfitoni për te bere disa investime.

PESHQIT 20. shkurt – 20. mars

Ka rrezik qe sot te rikujtohen problemet e se shkuarës ne çift dhe atmosfera do nxehet se tepërmi. Asnjeri prej jush nuk do i pranoje gabimet dhe kjo mund ta përkeqësoje situatën. Beqaret nuk do jene me fat ne dashuri dhe do vazhdojnë te mbeten serish vetëm. Për financat do jete dita e përshtatshme qe ju t’i organizoni si duhet te ardhurat. po nuk u nxituat gjerat do ecin mire.