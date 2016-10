Edi Rama:Po pres LSI për koalicionin e vitit 2017. Nuk besoj të kaloj djathtas

Kryeministri Edi Rama në një intervistë për televizionin Klan ka folur hapur se është pro vazhdimit të koalicionit me LSI edhe në zgjedhjet e 2017. Ai ka thënë se gjithçka varet nga Ilir Meta, pasi PS është e gatshme të vazhdojë rrugën e nisur të qeverisjes.

Pjesë nga intervista

Z. Rama është pyetja që u është bërë më shpesh gjatë këtyre tre viteve. A do të vazhdojë marrëveshja e 1 Prillit PS-LSI për bashkëqeverisjen?

Fatin e koalicionit e përcaktojmë brenda këtij muaji. Është një përgjigje që më është bërë shpesh por unë e kam të thjeshtë të përgjigjem. PS është e gatshme të bashkëqeverisë me të gjithë forcat që duan të vazhdojmë sëbashku rrugën e nisur.

Pra varet nga LSI?

Nëse doni ta impostoni kështu, edhe kështu mund të themi.

LSI duhet të vendosë nëse LSI nuk do të rimartohet djathtas… apo do të vazhdojnë në pozicionin natyral (majtas). Do të presim të bëhen zgjedhjen partiake në LSI ku besoj që nuk do ketë surpriza, më pas do të ulemi për të folur për koalicionin e zgjedhjeve të ardhshme.