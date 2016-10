Gjyqtari i “seksit” në Gjirokastër, Boçi: Do tregoj emrat e këtij skenari të pisët

Publikimi i skandalit seksual në emisionin “Stop” u bë në një ditë dhe orar kur po zhvillohej ceremonia e martesës së vajzës së madhe të kryegjyqtarit të Gjirokastrës, Guximtar Boçi.

Mësohet se ceremonia nisi rreth orës 16:00 deri rreth orës 20:30, në qytetin e Gjirokastrës.”Nuk është e vërtetë asgjë. Gjithçka është manipuluar për të më dëmtuar profesionalisht dhe shkatërruar si familje. Deri tani e ka realizuar sepse ime shoqe do të kërkojë divorcin…”.

Guximtar Boçi, kryetari i Gjykatës së Shkallës së Parë në Gjirokastër, i pezulluar dje nga KLD-ja, flet për herë të parë për gazetën “Panorama”, duke treguar në detaje se si njihet me denoncuesen e tij, Rudina I. në emisionin investigativ “Stop”.

Boçi, si në prononcimin paraprak të dhënë ditën e transmetimit të audios, thotë se do ta ndjekë deri në fund këtë çështje, duke mohuar në çdo moment se është ai personi pas regjistrimit.

“Do të vërtetoj në kohën e duhur, me fakte dhe me prova, gjithçka rreth komplotit që më është shkaktuar me këtë kosto kaq të lartë, siç është deri në shkatërrimin e familjes”, thekson ai, duke konkluduar se gjithçka ka prapavijë politike.

Zoti Boçi, e keni ndjekur audion që u shfaq në një emision investigativ, ku ju keni qenë protagonist?

E kam ndjekur më vonë pasi është shfaqur, sepse kisha një gëzim familjar. Unë të enjten në orët e pasdites kisha çeljen e ceremonisë së dasmës së vajzës sime të madhe, Çeljetës, e cila martohet këtë të shtunë. Por sinjalet e shfaqjes së një materiali të tillë i mora kur po i gëzohesha festës së kolektivit të Gjykatës së Faktit, apo dhe të Apelit, dhe kolegëve të mi në Prokurorinë e Gjirokastrës. Pra kisha ftuar të gjithë kolektivin në një darkë, për nder të martesës së gocës sime të madhe. Imagjino, që këtu nis keqdashësia ndaj meje nga persona, interes i të cilëve është shkatërrimi im familjar, profesional dhe moral.

Cilët janë këta persona që juve mendoni se ju duan të keqen dhe a keni emra?

Unë sot për ju nuk do them asnjë emër, por do të vijë momenti që emrat e tyre do të dalin në zbardhjen e të gjithë këtij veprimi të pistë, në organet legjitime sepse kjo çështje do të ballafaqohet në gjykatë sepse vetëm kjo e fundit do të japë vlerësimet e duhura nëse Guxim Boçi është fajtor, a ka konsumuar qoftë edhe një vepër penale apo jo.

Historia e sherrit

Zbardhet historia që u zbulua nga vjehrra dhe përfundoi me përgjimin e gjykatësit. Në prill ajo priste drejtësinë! Gjithçka që ishte pjesë e një sherri për pronën ishte shpërndarë në disa padi dhe kallëzime që lidheshin që me dhunë në familje, dy padi, e deri te tjetërsim prone.

E zonja e shtëpisë, që i bie të ishte vjehrra e personazhit që tronditi sistemin e drejtësisë, ishte nxjerrë nga banesa e saj në të cilën kishte qenë pronare dhe nusja që tashmë është vetëm nëna e nipit dhe mbesës së saj, bënte me dije publikisht që në fakt ish-vjehrra nuk ishte pronare e asaj shtëpie.

“Shekulli” shkruan se sherri për pronën që kishte mbërthyer familjen Makri në lagjen “11 Janari” ka mbërritur deri në Tiranë, në fakt në një mënyrë të tërthortë.

Ka qenë një i afërt i familjes Makri, kushëri i vjehrrës së Rudina Islamajt, 38-vjeçares që incizoi dhe publikoi skandalin seksual të kryegjyqtarit të Gjirokastrës, Guximtar Boçi, që ka kërkuar të nxjerrë nga shtëpia kushërirën e tij që e kishin përzënë djali Mihaili dhe nusja Rudina.

Në përballjen e çuditshme mes dy kushërinjve që e konsideronin veten motër dhe vëlla, meqë gruaja, ish-vjehrra ishte rritur jetime, u mësua se Rudina e kishte rrahur atë, e cila e demonstroi me foto në emisionin televiziv “Shihemi në gjyq”. Ndërsa Rudina përherë të parë bën publike historinë e vet, ndërkohë që tregonte publikisht se kishte hapur një sërë procesesh gjyqësore dhe se do të përgjigjeshin të gjithë para drejtësisë, pikërisht para kësaj drejtësie që do të vihej nga një Gjykatë që drejtohej nga Guximtar Boçi, gjyqtari që tashmë është pezulluar dhe është vënë hetim edhe nga ana e Prokurorisë. Dita e djeshme, pas transmetimit materialit audio, ka pasur shumë zhvillime, ndërsa për disa orë me radhë gruaja-denoncuese ka dhënë shpjegime të hollësishme në lidhje me gjithë përplasjen që ka pasur me kryegjyqtarin Boçi në lidhje me favoret seksuale. Edhe pse ende nuk është ngritur një akuzë konkrete ndaj gjyqtarit, mësohet se çështja e gruas është humbur në të dy shkallët e para të gjyqësorit dhe tashmë gjendet në Gjykatën e Lartë dhe prej këtu pritet një tjetër vendim që ka të bëjë pikërisht me pronën-shtëpi që Rudina pretendon që ka pjesë për hir të fëmijëve të saj.

Çështja gjyqësore sipas të dhënave mësohet se Rudina Islamaj ka hapur proces gjyqësor për të përfituar në pronën e përbashkët që ka pasur me bashkëshortin e saj dhe njëherësh babanë e dy fëmijëve. Gruaja në gjykatë ka kërkuar t`i njihet pronësia për shkak të dy fëmijëve dhe çështja ka përfunduar në disfavorin e saj edhe pse nuk dihet nëse kryegjyqtari ka ndikuar që gruaja të mos fitonte atë çështje dhe deri më tani nuk është provuar.

Tashmë i duhet KLD-së të punojë për të sqaruar rrethanat në të cilat ka vepruar gjyqtari ndërkohë që ende nuk dihet se sa procese gjyqësore janë të hapura në atë familje për çështje pronësie dhe dhune. Kështu në “Shihemi në gjyq”, Merushe Makri tregoi se ish-nusja e djalit, ia ka marrë banesën me një vendim të papritur, të marrë brenda ditës, të Gjykatës së Apelit, ndonëse Merushja i kishte fituar gjyqet e shkallës së parë dhe shkallës së dytë. Gruaja e moshuar tregon se si nusja me pretendimin për t’u zhvendosur nga Gjirokastra në Tiranë, kërkonte të shiste banesën që ajo e kishte ngritur me paratë e saj. Djali dhe nusja sipas të moshuarës, kishin marrë kredi në bankë por nuk paguanin, duke rrezikuar sekuestrimin e shtëpisë nga banka. Për të kërkuar zgjidhjen e situatën Merushja iu drejtua Prokurorisë, por pas kësaj nusja nisi ta dhunonte vjehrrën dhe akuzonte burrin për dhunë. Po ashtu mësohet se ajo mori urdhër mbrojtje dhe madje kishte ngritur padi për ushtrim dhune edhe ndaj ish-vjehrrës.

Ndonëse e moshuara iu drejtua gjykatës, u saktësua se krejt papritur nusja e fitoi të drejtën për të ndenjur në banesë me një vendim të Gjykatës së Apelit. “Kam tridhjetë muaj që jam nëpër gjyqe. I kam fituar gjyqet në shkallë të parë, shkallë të dytë. Kam marrë dhe vendim për ta nxjerrë jashtë nusen e djalit”.

Historia vazhdon.