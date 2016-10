“Dil Sali, dil e mos ki frikë!”

Deputeti i PS, Erjon Braç ka reaguar për deklaratat e ish-kryeministri Sali Berisha, i cili bëri thirrje për protesta deri në largimin e qeverisë.

Ja çfarë shkruan Erjon Braçe në Facebook:

“Dil Sali! Dil, mos ki frike! Kur del ti, njerezia gezojne, nuk kane frike, nuk mendojne keq, thjesht lumturohen.

Ndaj dil ne rruge Sali! Mos ki frike! Nuk te qellon qeveria me pushket e shtetit, nuk te vret! Ka mbaruar koha kur ti te vrisje pse protestoje, pse rrethoje-sipas teje, godinen e qeverise tende. Keshtu qe dil, rrethoje qeverine, rri aty jo dy jave por dy, tre, kater muaj.

Vetem nje gje; Harroje ti se do ndalesh qe ne kete vend te kete drejtesi! Me gjykate apo me kete rrethimin tend, nuk ndal me dot asgje, thjesht e pershpejton! Si nuk e kupton njehere?!

Nuk te ka harruar kerkush Sali! Nuk e pe? Edhe sot ne Tropojen tende kunder bemave te tua protestonin!!”