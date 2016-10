DETAJET/ Atentati në lokal, miku i Çiçës pa pistoletën që po i drejtohej

Zbardhen të tjera detaje nga atentati i djeshëm ndaj mikut të Elton Çiçës. “Panorama” shkruan se dje, rreth orës 12:15, Andi Mustafaraj ka parkuar makinën e tij tip “Volkswagen” para lokalit që ndodhet në rrugën “Nikolla Jorgo”, pas ish-­Ekspozitës, dhe është ulur për të pirë kafe aty.

Nuk dihet nëse ka qenë duke pritur njeri, apo do të qëndronte i vetëm. Sapo kamerieri i ka sjellë porosinë, një kafe dhe një ujë, një makinë ka ndaluar pak sekonda para lokalit, përballë tavolinës ku ai ishte i ulur. Sipas dëshmitarëve, në atë moment Mustafaraj është ngritur nga tavolina, siç duket për t’u larguar pasi ka parë pistoletën që i ishte drejtuar. Por në momentin që është ngritur në këmbë, atentatori që ndodhej në sediljen e parë të mjetit, ka qëlluar tri herë në drejtim të tij.

Burimet thanë se plumbat e kanë goditur në bark. Ndërsa atentatorët janë larguar me shpejtësi nga vendi i ngjarjes. Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e ngjarjes, duke u përqendruar te miqësia e tij me Elton Çiçën, i vrarë më 1 maj të këtij viti. Por po hetohet edhe përfshirja e tij në çështje droge, për të cilat është hetuar disa herë nga Policia, edhe pse nuk ka pasur asnjë procedim për këtë veprimtari.

NJOFTIMI ZYRTAR I POLICISE:

Më datë 28.10.2016, rreth orës 12:33, në Sallën Operative te numri 112, fillimisht është marrë njoftim për një aksident me pasojë në rrugën “Nikolla Jorgo”. Menjëherë kanë shkuar shërbimet e qarkullimit rrugor për të kryer veprimet e para hetimore por kanë konstatuar se te lokal “Merlin Monroe”, në verandën e lokalit dyshohej të ishte plagosur me armë zjarri një shtetas i identifikuar pak minuta me vonë si shtetasi A.M 29 vjeç banues në Tiranë.

Shtetasi i dëmtuar ishte dërguar për mjekim te menjëhershëm në spitalin e Traumës Tiranë. Nga informacionet e marra në rrugë operative dyshohet se shtetasi A.M, të ketë lidhje me shtetasin E. Ç vrarë më datë 01 Maj 2016, person me preçedent kriminal. Gjatë kqyrjes së vendit të ngjarjes janë konstatuar tre gëzhoja dhe dy predha, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Shërbimet e Policisë dhe grupi hetimor po punon intensivisht për sqarimin e rrethanave te ngjarjes me qellim identifikimin dhe kapjen e autorit /autoreve. /BW/