Marrëveshje me Gjermaninë për interkonjeksionin me Maqedoninë

Shqipëria ka firmosur sot marrëveshjen me Gjermaninë për ndërtimin e linjës së interkonjeksionit me Maqedoninë. Është një shumë prej 85 milionë eurosh që do të jepet për dy vitet e ardhshme.

Rama: Ka investime konkrete në dy fusha, energjia dhe mjedisi. Gjermania ka dhënë një kontribut fantastik. Por një nga xhevahiret më të shkëlqyer është kontributi i Gjermanisë për linjën e interkonjeksionit me Kosovën, një autostradë energjie jo vetëm për rritjen dhe diversitetit të energjisë, duke u vendosur në raport komplementar Shqipëria dhe Kosova por edhe në funksion të tregut rajonal. Ne çojmë më tutje projektin tjetër të interkonjeksionit me Maqedoninë, i cili është një lidhje tjetër energjetike nga Turqia, Bullgaria, Maqedoni dhe Shqipëri.

Kryeministri Rama vlerësoi investimet gjermane, ndërsa nuk munguan as batutat, duke theksuar se deri pak vite më parë Shqipëria konsiderohej e dyta në ekonomi pas Gjermanisë, ose siç tha kreu i qeverisë, si një “luan i vogël” ekonomik. Rama u shpreh se e shumta që synon Shqipëria është ta mundë të futbollë.

Rama: Përsëri do të nënvizoj që ndihma gjermane është para dhe në volumin e parave e vendos Gjermaninë si një donator të pazëvendësueshëm, por mbi të gjitha është dije dhe kulturë administrimi. Kjo ka bërë që kontributet e Gjermanisë të jenë kontribute me rezultate mbresëlënëse. Mjafton të kujtojmë ujësjellësit, për të kuptuar se sa i rëndësishëm është aspekti i investimit tek njerëzit. Unë kam besuar dhe besoj se nëse e gjithë ndihma e huaj do të ishte në cilësinë e ndihmës gjermane, do të kishim një efektshmëri më të lartë.

E dimë të gjithë se si sa ka qenë situata për vite të tëra. Ka qenë një kohë jo para shumë vitesh që këtu mendohej se këtu ishim të dytët pas Gjermanisë si një luan i vogël i ekonomisë, por unë besoj se kemi vite dritë larg jush dhe shpresoj të përfitojmë nga drita e diturisë. E vetmja gjë që duam është t’ju mundim në futboll. Më shumë se kaq nuk mund të arrijmë asnjëherë. Edhe nëse nuk ju mundim, në skuadrën tuaj ka shqiptarë. Gjermania ka fanellë hijerëndë. Në këtë bashkëpunim bilateral, Shkodran Mustafi ka fuqinë e interkonjeksionit, ose më shumë se kaq.

/Ora News/