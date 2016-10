LISTA/ Këta janë njerëzit më të pasur në Shqipëri. Ja emrat

Fondacioni për Liri Ekonomike, në bashkëpunim me gazetën MAPO kanë publikuar studimin e fundit sa i takon personave më të pasur në Shqipëri dhe aktivitetet e tyre.

Sipas raportit të përgatitur, në krye të listës vijojnë të mbeten Samir Mane, Shefqet Kastrati, Vasil Naçi duke u ndjekur më pas nga Behar Çukaj, Grigor Joti, Artan Dulaku, Idajet Ismailaj, Vjollca Hoxha, Ram Geci dhe Irfan Hysenbelli.

Raporti shton se analiza ka ardhur në përfundim për secilin prej tyre përmes kapitaleve sipërmarrëve së secilës kompani dhe investimeve të ndryshme në veprimtari ekonomike dhe prona të patundshme.

Ja raporti i plotë:

HYRJE

Në vazhdën e krijuar tashmë të t raditës së analizimit të dhjete me te pasurve ne Shqiperi edhe këtë vit, “Fondacioni për Liri Ekonomike” ka ndërmarrë një analizë të detajuar për dinamikat e kësaj elite financiare se çfarë ka ndodhur përgjatë vitit 2015. Duke ndjekur përvojën ndërkombëtare dhe orientimet përherë e më të spikatura të studimeve ekonomike, krahas zhvillimeve dhe dinamikave të tjera qoftë ligjore me impakt ekonomiko-financiar, qoftë në stud imin e dinamikave të potencia leve të vendit, studimi i elitës të të super-pasurve të Shqipërisë përbën jo vetëm interes shkencor dhe hulumtues ekonomik, por edhe përgjegjësi të veçantë n ë trajtimin e kujdesshëm të pa rametrave që do të ndërmerren në shqyrtim.

Konkluzionet e nxjerra janë të rëndësishme si në zbulimin e tendencave vendase, pavarësisht përmasave të shtetit, po ashtu edhe në përgjegjësin ë që politikat dhe strategjitë kombëtare ndikojnë tek ripozicio nimi i tyre dhe sidomos më pas, në impaktin që këto dinamika

japin në efekt domino në ekonomi në vendase dhe indikatorët e ndryshëm ekonomikë.

Në analizën e ndërmarrë këtë vit, janë konsideruar tashmë risi si në kriteret e përdorura, ashtu edhe në metodologjinë e mbledhjes së informacionit plotës ues dhe përpunimit analitik të të dhënave. Krahas praktikës konservatore të kësaj analize, e cila bazohet në metodologjitë më të avancuara ndërkombëtare, (s jellim si shembull mes të tjer ave Capgemini), janë përdorur të dhënat zyrtare të mbledhura nga regjistrat tregtarë.

Metodologjia

Po kështu, me qëllim arritjen e kon kluzioneve sa më të sakta, p ërveç analizës cilësore, është zgjeruar baza e analizës nga ana sasiore, duke marrë në s hqyrtim 60 individë. Zgjerimi i spektrit të individëve është bërë me synimin e kuptimit më të thellë dhe më të plotë të asaj

çka në vetvete ndodh në këtë segment-vlerë të ekonomisë vendase. Analiza është bazuar në të dhënat financiare zyrtare të deklaruara në institucionet shtetë rore për 60 individët dhe kompanitë që ata zotërojnë, për pjesën takuese të gjithësecilit. Pavarësisht, planifikimi i

Fondacionit për analizën e vitit të ardhshëm do të zgjerohet në të paktën 100 individë, me qëllimin e zgjerimit të vazhdueshë m të bazës studimore dhe perceptimit përherë e më të lartë e më të detajuar të dinamikave t ë kësaj elite ekonomike vendase .

Vlen për t’u cituar se dy janë burimet e informacionit të përdo rur në këtë analizë: deklarimet zyrtare në QKR si dhe përgjigjet individuale sipas një formulari të iniciuar dhe mbrojtur konfidencialisht.

Qasja ka qenë e tillë me qëllim min imizimin e marzhit të gabimit në përllogaritjet e renditjes dhe s idomos, përafrimit me sa më shumë realitetit, me synimin e reflektimit sa më të saktë jo v etëm të përfaqësimit nominal të këtyre individëve, por edhe të një renditjeje sa më racionale. Kjo shërben edhe më tutje në i lustrimin e dinamikave të ekonomisë shqiptare duke materializuar iniciativat individuale dhe pozicionimet e tyre sipas industrive të ndryshme ku janë të pranishëm, veçmas dhe në tërë si si portofole investimesh.

Teksa janë marrë në shqyrtim të dhënat e depozituara zyrtarisht në QKR për të gjitha bizneset, duke ndarë dhe analizuar më vete secilin prej individëve me pje sët takuese në kapitalin pjesëmarrës për secilën kompani, për shumicën prej tyre janë pë rdorur edhe të dhënat e ofruara me iniciativë të lirë.

Këto të dhëna janë mbledhur sipas një f ormulari të strukturuar me kujdes me qëllim identifikimin edhe të a tyre aseteve takuese që nuk janë detyrim i legjislacionit shqiptar, asete këto si pjesë e investimeve të ndryshme në të p atundshme dhe veprimtari ekonomike jashtë territorit të S hqipërisë. E gjitha kjo qasje r isi, siç u theksua edhe më lart, duke ruajtur maksimalisht konfi dencialitetin e deklaruesve dhe vetëm e vetëm me qëllimin e mirë në shërbim të një analize sa më të saktë e të paanshme. Kriteret dhe parametrat e analiz uar në këtë studim marrin në ko nsideratë këta tregues: -Kapitalin aksioner dhe pjesët takuese proporcionalisht; – Fitimin (proporcional) të vitit ushtrimor; -Kapitalin neto proporcional

Pas renditjes së mësipërme sipas të dhënave të përpunuara, ësht ë përdorur edhe metodologjia ndërkombëtare e ponde rimit me qëllim konsolidimin e tre renditjeve të ndryshme në një të vetme dhe gjithëpërfshi rëse. Ky lloj përpunimi që si ntetizon informacionin në shumë plane njëherësh, shërben njëkohësisht edhe si baza e konkluzionit të renditjes së 10 sipërmarrësve për vitin 2015, si më poshtë.

TOP 10

Konkluzionet e mësipërme, na japin një pamje më të plotë për to p-19 nga lista e 60 sipërmarrësve të marrë në analizë:

Lista e mësipërme (Tabela 2) është rezultat i ponderimit dhe sintetizimit të rezultateve të veçuara sipas kritereve të sipërpërmendura, Kapitalit Aksion er Takues, Kapitalit Neto dhe Fitimit.

Secili prej kritereve, për efekt të zhveshjes nga keqinterpreti met e shifrave bruto, është shprehur në përqindje të peshës proporcionale takuese kundrejt totalit të analizuar. Kjo me qëllim të ndërtimit dhe paraqitjes së një analize sa më indikative dhe jo interpretative. Sipas Kapitalit Aksioner Takues, kemi një paraqitje të mëposhtm e të 19 sipërmarrësve nga 60 të analizuar:

Përsa i përket Kapitalit Neto, kemi renditjen e mëposhtme të 19 individëve nga 60 të analizuar:

Kriteri i tretë i marrë në kons ideratë, Fitimi Neto për 2015, n a jep një tjetër renditje:

