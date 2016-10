Nesër në gazetën “Koha Jone” do të lexoni: Opozitë e supër dhjamosur

Fragment nga shkrimi:

…………….

Kësaj kategorie opozitarësh nuk i bëhet vonë se si janë sot demokratët. Nuk i intereson as ndërrimi i pushteteve, për sa kohë që mazhoranca e sotme nuk ua prek bizneset, apo u jep ndonjë koncesion të vogël, sa për t’i mbajtur nën kontroll. Të tjerët, kanë frikën e hapjes së dosjeve të korrupsionit dhe janë ata që rrinë më urtë sa herë Kryeministri Rama flet për arrestime.

Çështja është se hallet e tyre personale me drejtësinë dhe xhiroja e bizneseve të tyre, janë kthyer edhe në problemet e PD-së. Në mënyrë direkte dhe indirekte po ndikojnë dhe në qëndrimet që mban Lulzim Basha. Ndaj, kreu i PD-së Basha duhet të përcaktoj që tani para zgjedhjeve, nëse do të bëjë opozitë për demokratët e qytetarët thjeshtë që janë pa punë dhe në mëshirë të fatit, apo të dëgjojë ankesat e ish-ministrave, të cilat nuk kanë asnjë interes më të dalin e të përballen me pushtetin në rrugë e demonstrata. Nuk kanë interes, pasi shtëpinë e tyre e kanë plot e përplot, dhe nuk iu leverdis të prishin kostumin e shtrenjtë mes popullit në përplasje me policinë e Ramës.

Lulzim Basha nëse don të fitojë apo të ngjallë së paku shpresë duhet të mbledhë popullin kundër qeverisë, porse edhe me presionin e popullit të bëjë të struken edhe antiBashët në PD.

Ndryshe ta gëzoni Edi Ramën edhe katër vite të tjera!