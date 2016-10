Trump: Politika e Clintonit sjell Luftën e Tretë Botërore

Kandidati republikan për presidencën amerikane, Donald Trump tha se politika e jashtme e rivales së tij, Hillary Clinton në Siri mund të shkaktojë Luftën e Tretë Botërore.

Por, kandidati republikan foli me një ton apokaliptik kur kritikoi planin e rivales së tij demokrate për të kontrolluar hapësirën ajrore siriane.

“Do të përfundojmë në Luftën e Tretë Botërore nëse dëgjojmë Hillary Clintonin. Nëse bëjmë siç thotë ajo, nuk do të jemi në luftë vetëm me Sirinë, por edhe me Rusinë dhe Iranin. Rusia është një fuqi bërthamore dhe armët e saj bërthamore funksionojnë, jo si në vende të tjera që vetëm flasin”, deklaroi Trump.

Megjithë kritikat nga fushata e Clintonit për komentet e tij, fjalët e Trumpit i bëjnë jehonë deklaratës së gjeneralit Joseph Dunford, ushtaraku më i lartë në SHBA, i cili para Senatit tha se që të kontrollohet hapësira ajrore siriane nga SHBA, duhet që Amerika të hyjë në luftë me Rusinë dhe Sirinë.

Në fjalimin e tij, Trump gjithashtu kritikoi republikanët që nuk e mbështesin, duke thënë se nëse partia do të ishte e bashkuar, do të ishte e pamundur të humbiste zgjedhjet ndaj Hillary Clintonit.