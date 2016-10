Obama: Sa herë dëgjoj fjalën “Trump”, qesh

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Barack Obama ishte i ftuar i Jimmy Kimmel gjatë emisionit të tij live në ABC.

Ai u është përgjigjur edhe disa pyetjeve lidhur me kandidatin republikan, Donald Trump.

“Kur shikon debatin në televizion dhe dëgjon Donald Trump, të ndodh ndonjëherë të qeshësh?, është pikërisht kjo pyetja e prezantuesit.

“Pjesën më të madhe të kohës”, përgjigjet Obama duke qeshur, ndërsa publiku shpërthen në duartrokitje.

Presidenti nuk u tërhoq mbrapsh në asnjërën prej pikave të showt, madje as në rubrikën “mean tweets”, ku lexoi disa komente në Tweeter jo të këndshme në lidhje me të. Ai qeshi kur e krahasonin me fimin mediokër Sharknado dhe iu kundërpërgjigj kujt e quante një balerin shumë te keq.

Përgjigjja e fundit natyrisht, u rezervua për një postim të Trump në Tweeter:

“Obama do të mbetet në histori si presidenti më i keq i Shteteve të Bashkuara”.

Një përgjigje në favor të Presidentit për Trump: “Epo, unë të paktën do të mbetem në histori si president…”