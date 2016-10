Një nga shfaqet e fundit të aktores Melpomeni Cobani (VIDEO)

Është ndarë nga sot jeta në moshën 88 vjeçare “Artistja e Merituar”, aktorja e Estradës së Tiranës, Melpomeni Çobani. Aktorja ndërroi jetë sot rreth orës 10:00. Lajmi bëhet i ditur nga familjarët. Ndërkohë nesër në orën 12:00 – 14:00 do të mbahen homazhet në ambjentet e Qendrës Kulturore Tirana, (Teatri Metropol).

Melpomeni Cobani është një ndër themelueset e para të Estradës së Tiranës në vitin 1952, e cila shënon gjatë karrierës së saj artistike rreth 2500 role në teatër.

Një nga shfaqet e fundit të ikonës së estradës fundit në skenë, ka qenë në spektaklin e humorit “Al Pazar”, në Vizion Plus, i drejtuar nga artisti Agron Llakaj.

(Për më shumë ndiqni videon më poshtë)

Kush ishte aktorja Melpomeni Cobani

Melpomeni Çobani ka lindur në 6 Qershor të vitit 1928 në Tiranë. Që në fillim merr pjese në festivalet amatore të punëtorëve në stabilimentin “Mihal Duri” ku punonte në shtypshkronjë . Aty vihet re nga Artisti i Popullit, Pandi Stillu i cili e fton të punojë si aktore në Teatrin Popullor (sot Teatri Kombëtar). Roli i saj i parë do të jetë në dramën “Liza dhe Sula”. Në këtë periudhë shkëputet nga teatri për tu marrë me aktivitete sportive. Kështu si sportiste e klubit më të famshëm sportiv në Shqipëri, “Partizani” Melpomeni do të vendoste disa rekorde në atletikë,dhe do të behet kampione e vendit me kete skuader në volejboll dhe në ping-pong. Në vitin 1952 i kthehet përfundimisht aktrimit por kësaj radhe në Estradën e Tiranës. Estradë kjo për të cilën Melpomeni Çobani kishte qenë një nga bashkë themeluesit e saj në vitin 1952. Veprimtaria artistike do të vazhdonte më tej me ngritjen e Teatrit të Kukullave dhe pjesëmarrjen në transmisionin e humorit të Radio Tiranës “Ora Gazmore”.

Të shumta kanë qenë rolet e saj në Teatër si në drama ashtu edhe në komedi . Këtu mund të përmendim “Fejesa”, “Halili dhe Hajria”,”Prefekti”,” Rrënjët e thella”, “Vajza nga fshati” etj

Gjatë karrierës së saj 40-të vjeçare në Estradë ka interpretuar në mëse 1500 role. Në kinematografi ajo ka një rol episodik në filmin e parë shqipëtar “Skënderbeu” dhe më vonë në filmin e parë tërësisht shqipëtar “Tana” . Në rolet e tjerë mund të përmendim rolet e saj në filmat “Kapedani”, “Estrada në ekran”, “Tela për violinë”, “Radiostacioni etj.

Për meritat e saj artistike është vlerësuar me shumë Çmime e Tituj, ku nëpërmjet të tjerëve mund të përmendim në vitin 1961 dekorohet me titullin ” Artiste e Merituar” ndërsa në vitin 1976 Melpomeni Çobani do të vlerësohej me me titullin më të lartë “Artiste e Popullit”.

KINEMATOGRAFI

1988 — Stola në park.

1987 — Një vit i gjatë

1987 — Tela për violinë……Halla

1983 — Fraktura…..Lulishtare

1979 — Ballë për ballë…..Bedrija, pastruesja

1979 — Radiostacioni…

1977 – Cirku ne fshat….Fatorino

1974 — Qyteti më i ri në botë..

1973– Operacioni “Zjarri”….

1972 – Kapedani…Faturinua

1970 — I teti në bronz…….bashkëshortja e Bamkë Qylollarit

1968 — Estrada në ekran…

1958 — Tana…..Gruaja e kryetarit te Kooperatives

TEATER

“Fejesa”

“Kolltuku magjik”

“Kopshti i jargavanëve”

“Liza dhe Sula”

“Napoloni dhe Amalia”

“Ngatërrestarja”