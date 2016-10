Messi do largohet nga Barcelona pas “Botërorit 2018”

Maxi Rodriguez, mesfushori i Newell Old Boys, beson se Leo Messi mund të largohet nga Barcelona pas Kupës së Botës ‘Rusia 2018’.

Leo Messi mund të largohet nga Barcelona pas Kupës së Botës ‘Rusia 2018’, dhe të transferohet në klubin e fëmijërisë, Newell Old Boys. Kështu mendon mesfushori i klubit argjentinas, Maxi Rodriguez.

“Shpresojmë që një ditë ne do të kemi mundësinë për të parë Messin duke luajtur prë Newell-së,” tha ai për Tyc Sports.

“Unë mendoj se në qoftë se kjo do të ndodhë, do të jetë pas Kupës së Botës në Rusi. Unë nuk mendoj se do të ketë ndonjë opsion para Kupës së Botës”, ka theksuar ai.

Messi, i cili ka kontratë me Barcelonën deri në vitin 2018, më herët ka treguar se dëshiron të pensionohet në Newell Old Boys.