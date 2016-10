Policia: Gomonia me 700 kg marijuanë në Bari nuk u nis nga Shqipëria

Policia e Shtetit në Shqipëri mohon që gomonia me 700 kg marijuanë e kapur nga policia italiane në Bari të jetë nisur nga brigjet shqiptare.

Në një deklaratë, thuhet se “gomonia është nisur nga brigjet e Barit dhe është kthyer sërish në Bari”.

Policia e Shtetit thekson se hetimet ndaj grupit kriminal po zhvillohen në territorin e vendit fqinj, ndërsa grupi është i përbërë nga shtetas italianë.

Veprimtaria hetimore është e përqendruar në territorin italian dhe grupi kriminal është i përbërë nga shtetas italianë.

Lënda narkotike prej 700 kg marijuanë e ndarë në 28 pako u sekuestrua gjatë orëve të natës së datës 24 tetor. Gomonia u bllokua në Torre a Mare, në Bari, Itali.

“Policia e Shtetit është duke bashkëpunuar intensivisht me homologët e saj në Itali në lidhje me zhvillimin e hetimeve nëse janë të përfshirë bashkëpunëtorë me shtetësi shqiptarë”, thuhet në njoftim.