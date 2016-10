Miss BumBum do të jetë maskota e Rusi 2018

Federata Ruse e Futbollit ka hedhur sytë nga Brazili. Ajo i ka bërë një ftesë Miss Bum Bum për të promovur maskotën e Botërorit 2018.

Suzy Cortez perveç faktit që u shpall nje nga femrat me te pasmet me te mira, ajo u be e njohur per ngacmimet ndaj futbollistit Leo Messi, duke veshur vazhdimisht fanellen e tij.