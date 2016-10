Ministri Bushati niset për vizitë zyrtare në Turqi

Me ftesë të homologut të tij turk Mevlüt Çavuşoğlu, Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati do te zhvilloi një vizitë zyrtare në Ankara, ku do te zhvilloj takime me autoritetet me te larta shteterore. Ne kuader te kesaj vizite do te kete nje takim me dispaoren shqiptare si dhe do te kryhen homazhe ne Mauzoleumin e Ataturkut.

Ne fokus te takimeve do te jene thellimi i bashkepunimit dypalesh ne te gjitha fushat, zhvillimet me te fundit ne rajon e me gjere si dhe sfidat e sigurise.