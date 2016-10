Historia e 47-vjeçares: Ja si e fitova betejën me kancerin

Ishte vetëm 45 vjeç kur u diagnostikua me kancer gjiri nga mjekët, por sot pas dy vitesh, Mbaresa Mezini, nënë e dy fëmijëve nga Lushnja, tregon momentin kur e mori vesh dhe peripecitë për ta luftuar atë.

“Bëhen rreth 30 mamografi në ditë, të gjitha gratë e interesuara për këtë, apo edhe për një eko duhet të caktojnë një orar tek shërbimi onkologjik. E rëndësishme është që kjo të mos kryhet në një muaj, por gjatë gjithë vitit pasi duhet të kthehet në një kulturë të kontrollit shëndetësor”, deklaron Ogerta Manastirliu, drejtoreshë e QSUT-së.

Mbaresa Mezini ndihet me fat dhe ka edhe një thirrje për të gjitha femrat. “Mjekët më kanë thënë që e kam fituar luftën me kancerin. Me ndihmën e Zotit çdo gjë është e pastër në trupin tim. U them grave që ta kapin në kohë dhe të bëjnë kontrolle. Çdo 6 muaj është më e mira për një femër”, thotë ajo./TopChannel