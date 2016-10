Filmi i ri i Mel Gibson

Kanë kaluar 10 vjet që kur aktori i kthyer në regjisor Mel Gibson punoi prapa kamerave për “Apocalypto-n”, por me shfaqjen e “Hacksaw Ridge” në Festivalin e Filmit në Venecia ai u rikthye në zemrën e Hollivudit dhe në zyrat e “Academy of Motion Pictures Arts and Sciences”.

Garfield, ish-Peter Parkeri i “Spider Man”-it, rrëfen se kur e kishte lexuar skenarin për herë të parë, i kishin shpëtuar lot nga sytë.

“Si qenie njerëzore dhe jo si superhero i fantazisë, si një njeri në mish e kocka që përshkon një fushëbetejë pa kapele në kokë, pa mbrojtëse trupi, pa armë, vetëm me një bibël në dorë, me dashurinë në zemër dhe me dëshirën të shpëtojë vëllezërit e tij qofshin ata japonezë apo amerikanë, kjo për mua i kapërcen kufijtë e heroizmit. Kjo shkon përtej të zakonshmes”, tha Garfield.

Gibson i bëri jehonë fjalëve të aktorit.

“Duhet të jesh prej guri që të mos reagosh ndaj historisë së këtij njeriu të rrallë dhe asaj që ai bëri. Me mbushet zemra kur shoh që ka njerëz të tillë. Unë mund të mos jem një prej tyre, por arrij t`i dalloj, sinqerisht”, tha Gibson.

I famshëm si aktor, meritat e regjisorit Gibson i siguroi me filma si fituesi i çmimit Oscar “Braveheart” dhe “Pasioni i Krishtit”, të cilat shënuan rekord fitimesh.