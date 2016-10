Gjykatat Kushtetuese, kundër SHBA dhe BE. Pezullohet ligji i Vetingut

Gjykata Kushtetuese rrëzon mazhorancën lidhur me ligjin e Vetting-ut, duke vendosur pezullimin e hyrjes në fuqi të tij, deri në shqyrtimin në themel të të gjithë çështjes. Trupa e Gjykatës kushtetuese zhvilloi seancën e parë në dhomë këshillimi, pa praninë e palëve dhe kishte në fokus kërkesën e Partisë Demokratike per pezullimin e efekteve te këtij ligji deri ne përfundimin e shqyrtimit ne themel.

Në 5 tetor, Partia Demokratike e ankimoi këtë ligj në Gjykatë Kushtetuese duke kërkuar sëpari pezullimin ne tij dhe shpalljen si antikushtetues. Ndërkaq, vendimi e ngrin ligjin, ndersa Gjykata Kushtetuese ka vendosur ta dërgojë ligjin në Venecia. Ligji i Vettingut u ankimua nga Partia Demokratike disa ditë më parë, të cilët kërkuan shpalljen antikushtetues të ligjit.

Ligji u miratua vetëm me votat e mazhorancës seancën e posaçme të 30 gushtit, ndërsa u kalua në heshtje nga Presidenti Nishani. Ky vendim i Kushtetueses, pavarësisht argumenteve për vlerësimin e ligjit nga Venecia, shkon kundër qëndrimit të ndërkombëtarëve. Vetingu ka pasur mbështetjen e SHBA dhe BE, ambasadorët kanë kërkuar miratimin e këtij ligji me çdo kusht edhe nëse PD-ja nuk jepte votat e saj. Kthimi i ligjit pritet të komplikojë edhe një herë situatën politike, jo vetëm mes PS dhe PD, por edhe mes SHBA, PD-së dhe trupës gjyqësore që doli kundër një prej ligjeve kryesore të reformës në drejtësi.

Disa javë më parë, kur PD-ja deklaroi se do të çonte ligjin në Gjykatën Kushtetuese, Ambasada e SHBA reagoi me një deklaratë për mediat. Deklarata vlen të risillet sot, tashmë jo si një kritikë e SHBA ndaj PD-së, por ndaj gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese.

Mes të tjerave ambasada thekson se as Presidenti dhe as ekspertët e tjerë ligjorë nuk kanë gjetur diçka antikushtetuese në këtë ligj.

DEKLARATA E SHBA

“Është e drejta kushtetuese e opozitës ta ankimojë ligjin e vetting në Gjykatën Kushtetuese apo të bojkotojë mbledhjet e mëtejshme të komisionit të posaçëm për reformën në drejtësi.

I kemi thënë udhëheqjes së Partisë Demokratike se rrezikojnë të bëhen ajo parti që populli shqiptar beson se është kundër kësaj reforme dhe se po mbron gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar, ose gjyqtarë e prokurorë tek të cilët kanë ndikim politik.

Kujtojmë deklaratën e bërë nga Presidenti Nishani, i cili tha në një intervistë se edhe pse nuk i pëlqen disa nga nenet e Ligjit të Vetting, as ai dhe as ekspertët e tij ligjorë nuk mund të gjejnë diçka jokushtuetuese në ligj. Ne, Shtetet e Bashkuara, iu bëjmë thirrje të gjitha partive politike në Shqipëri të vazhdojnë të kërkojnë zbatimin e plotë dhe të shpejtë të reformës në drejtësi”.