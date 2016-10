Basha: Moratorium për plehrat. Rama drejtor psikopat i burgut

Kryetari i PD, Lulzim Basha pas takimit me ambientalistë dhe përfaqësues të AKIP kërkioi miratimin e një moratoriumi për importin e mbetjeve deri në mbajtjen e referendumit. Ai tha se Rama e konsideron Shqipërinë si një bburg, ku vetë ai është një drejtor psikopat.

“Jo vetëm anulloi këtë ligj në 2013, porn ë 2014 me një VKM në mbështetje të anullimit të ligjit krijoi një detyrim ligjor që brenda vitit 2016 të gjitha bashkitë e vendit të përfundonim me mështetjen qeveritare procesin e diferencimit të mbetjeve me anë të të cilës, e para do të arrihej një pastrim më i mirë i Shqipërisë nga mbetjet dhe e dyta do të arrihej një objektiv sekondar ai i përpunimit të riciklimit të tyre. Sot Edi Rama ka dështuar të zbatojë VKM që vetë miratoi. Shqipëria është e mbuluar nga plehrat.

Në vend që të pranojë dështimin dhe të marrë masat për zbatimin e VKM që ka firmosur…çfarë thotë Edi Rama? jo vetëm që nuk do të pastrojë plehrat e bashkive, por tani që nuk pastroj dot plehrat e Shqipërisë do ju sjell edhe plehrat e Evropës.

Pafytyrësi politike e një qeveritare që ja ka lënë peng Shqipërinë krimit dhe kartelit të drogës.

Pafytyrësi i një njeriu që e konsideron Shqipërinë jo një vend me qytetarë të cilëve iu ka marrë votën dhe ka detyrimin ti shërbejë, por një burg të madh ku ai sillet drejtori psikopat dhe i droguar i këtij burgu”- tha kryedemokrati Lulzim Basha.