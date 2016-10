Policia: 12 personat më të rrezikshëm në Tiranë (FOTO)

Policia e shtetit, ka bërë publik një listë me shtetasit më të kërkuar për momentin nga Policia e Tiranës. Kjo listë përbëhet nga 12 persona, mes të cilëve, 3 janë femra. Policia e Tiranës ka publikuar listën e tyre, së bashku me fotot dhe të dhënat e tjera që mund të ndihmojnë qytetarët për t’i identifikuar. Policia ka ftuar qytetarët të jenë bashkëpunues, duke raportuar informacionet rreth tyre në polici apo edhe në komisariatin dixhita.

LISTA

1 – Eduart Xhavit Kurti, i dënuar me burgim të përjetshëm. Kërkohet për veprën penale të “vrasjes me dashje”.

2 – Eduart Gani Kuliçi, i dënuar me burgim të përjetshëm. Kërkohet për veprën penale të “vrasjes me dashje”.

3 – Bashkim Riza Ferati, i dënuar me 20 vjet burgim. Kërkohet për veprën penale të “vrasjes me dashje”.

4 – Kujtim Demir Demiri, i dënuar me 14 vjet burgim. Kërkohet për veprën penale të “trafikim i të miturve”.

5 – Blenis Mihallaq Shyti, i dënuar me burgim të përjetshëm. Kërkohet për veprën penale të “vrasjes në rrethana të tjera cilësuese”.

6 – Fation Agim Muharremi, i dënuar me 11 vjet burgim. Kërkohet për veprën penale të “vrasjes”.

7 – Kreshnik Dëfrim Spahiu, i dënuar me 25 vjet burgim. Kërkohet për veprën penale të “vjedhjes me armë me pasojë vdekjen”.

8 – Valentina Gëzim Tufina, e dënuar me 14 vjet burgim. Kërkohet për veprën penale të “trafikim i lëndëve narkotike”.

9 – Endrit Arben Daci, kërkohet për veprën penale të vrasjes së mbetur në tentativë.

10 – Adriana Rakip Çakmak, e dënuar me 16 vjet burgim. Kërkohet për veprën penale të mashtrimit.

11 – Çetina Xheladin Zajmi, e dënuar me 12 vjet burgim. Kërkohet për veprën penale të “Mashtrim me pasoja të rënda”.

12 – Florjan Robert Qafa, kërkohet për veprën penale të “Prodhim dhe shitje e narkotikëve” dhe “Prodhim e mbajtje pa leje e armëve luftarake dhe municioneve”.