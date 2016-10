Përgjegjësi i sigurisë së portit të Sarandës, taksist për turistët

Emiljano Hoxha, i cili përgjigjet për sigurinë e portit të Sarandës, shkel rregullat e sigurisë duke futur brenda perimetrit të portit makinën e tij personale me targa AA 722, tip “Benz Mercedes”, të cilën e përdor si taksi për turistët që mbërrijnë në këtë port.

Biseda me një punëtor të portit Sarandë.

Kërkohet një taksi për katër turistë. Punonjësi të drejton te Emiljano Hoxha (shefin e sigurisë).

Fiksi: Ndonjë taksi?

Punonjësi i Portit: Taksia? O Emiljano…ku vajti Emiljano?

Punonjësi i Portit: Emiljano hajde një sekondë të lutem!

Punonjësi i Portit: Është edhe punonjës i sigurisë këtu, punon edhe taksi.

Fiksi: Si ja kalove? Mirë je?

Emiljano (shefi i sigurisë): Mirë.

Fiksi: Do vijnë nja katër të huaj. Duan të shkojnë tek Syri i Kaltër edhe Butrint. Ti nesër a je këtu?

Emiljano: Po këtu jam. Tek porti. Do ta zgjidhim. Po nuk erdha unë do të vij një shok i imi.

Fiksi: Punon edhe ti taksi?

Emiljano (shefi i sigurisë): Po, po. Në rregull. Këtu më ke mua që në 06:15.

Fiksi: Do flasim.

Emiljano (shefi i sigurisë): Kërko Emiljanon.

Fiksi: Emiljanon!

Emiljano (shefi i sigurisë): Po Emiljanon, Emiljano Zapata biles.

Emiljano (shefi i sigurisë): Unë jam që rri këtu. Por do jem me uniformë nesër.

Fiksi: Çfarë makine ke?

Emiljano (shefi i sigurisë): Një katër fenerësh të rregullt. Full, full, full.

Biseda me Emiljano Hoxhën një ditë më vonë.