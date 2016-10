Kokëdhima:PD dhe PS ndikuan tek Kushtetuesja.Nuk duhet PDIU në qeveri

Ish-deputeti socialist:“LSI i ka qëndruar korrekte marrëveshjes me PS-në, ndërsa të kundërtën nuk mund ta pohoj…”

Ish-deputeti i PS-së Koço Kokëdhima foli mbrëmë tek Blendi Fevziu. Ai tha prerë se vendimi i Gjykatës Kushtetuese ishte vendim politik dhe më pas, pas insistimit të Fevziut, Kokëdhima e hodhi bombën. Tha se PD-ja ishte në lojë kundër meje, por segmente brenda së majtës kanë punuar kundër meje dhe ndikuan tek vendimi i Kushtetueses. Më pas Koço Kodhima ia hoqi “siguresën” bombës së tij të cilën e mbante në dhëmbë nga inati prej muajsh. Tha se nga PS-ja ishin segmente të interesuara kundër tij.

Në të vertetë heqja e mandatit të tij la shumë veta gojëhapur, pasi disa anëtarë të gjykatës kushtetueses janë shprehur deri një ditë para që nuk do ti hiqej mandate, por në mesnatë dikush ka ndërhyrë dhe ka vendosur. Gjykatat thuhen se janë të pavarura, por të gjithë e dijmë se sa varësi kanë nga politika. Por pyetja mbetet akoma e varur mbi kokat e njërëzve se cili e dha urdhërin për Kokëdhimën. Pasi vetëm një njeri si kryeministri Rama kishte fuqi mbi këdo, edhe mbi gjykatën në fjalë. Por ka edhe një informacion se dikush nga ambasadorët e huaj bashkë me kryeministrin kanë vendosur që t’I hiqet mandate ndërsa gjykata vetëm sa ka firmosur. Kjo ka mundësi të ketë ndodhur nisur edhe nga deklaratat e Kokëdhimës në lidhje me qendrimin e disa ambasadorëve, sidomos edhe mbrëmë kur kritikoi ambasadorin amerikan Lu dhe ambasadoren e BE Vlahutin për presione mbi deputetët e parlamentit. Siç duket me marifet ish-deputeti sulmoi ambasadorët, që mund të kenë ndikuar mbi fatin e mandatit të tij si deputet.

Në Kushtetuese kishin dërguar, përveç Kokëdhmës, edhe Valentina Leskaj e Rakip Sulin. Dhe që kishin me shumë fakte për t’iu hequr mandatin, por nuk ndodhi. Pra e gjithë loja ishte për të spostuar Kokëdhimën nga parlamenti dhe politika. Po cili ka qenë i interesuar në PS për ta palosur deputetin më të fortë të Kuvendit? Patjetër që në kupolën e PS-së ishin të interesuar ta hiqnin qafe Kokëdhimën dhe ia arritën.

Por Kokëdhima nuk sqaroi publikisht, ndonëse ndër dhëmbë e përtypi, se cili ishte personi që e ndëshkoi nga mandati deputetit. A ishte Edi Rama, Gramoz Ruçi apo ndonjë ambassador i huaj i rëndësishëm?

Ndërsa Kokëdhima në lidhje me koalicionin PS dhe LSI ai tha se LSI e ka respektuar marrëveshjen, duke ia lenë kupolës së PS-së fajin që nuk ka qenë korrekte me Ilir Metën. Më tej ai theksoi se sa herë e majta ka hyrë e ndarë në zgjedhje ajo humbet zgjedhjet. Ndaj duhet korigjuar qeverisja dhe modernizuar marrëveshjen mes PS-LSI. Në lidhje me PDIU theksoi se nuk hyn tek e majta, pra la të kuptonte se po bëhet gabim nga Rama që i lë gjithë këtë hapësirë pushteti.