Qeveria 9 milion euro universiteteve private duke u mbyllur publikun

Reforma në arsim dhe problemet që shfaqi ajo veçanërisht me të rinjtë që nisën vitin e parë akademik në universitete, u lidhën vazhdimisht me një ide, sipas të cilës qeveria po favorizonte universitetet private në mënyrë klienteliste. Pas nisjes së vitit akademik, u konstatuan shumë vende të lira në universitetet publike, sepse një pjesë e mirë e maturantëve të trembur u regjistruan në universitetet private. Lëvizja për Universitetin, përmes një postimi në FB ka bërë me dije, se ka dyshim për korrupsion dhe favorizim të privatëve.

Më poshtë një analizë e bërë nga kjo lëvizje.

Prej pasdites së datës 20 tetor, portali i administruar nga kompania RASH (Rrjeti Akademik Shqiptar), e përzgjedhur nga Ministria e Arsimit dhe Sportit nuk jep më të dhëna për kuotat në total dhe kuotat e lira të universiteteve private, ndonëse e kanë detyrim. Nga fotografimet që i bëmë rrjetit një orë përpara se të zhdukeshin të dhënat, zbuluam se në shumë universitete private numri i kuotave të lira ishte më i madh se kuotat në total, çka përbën absurditet logjik dhe lë shteg për të dyshuar fort për korrupsion dhe favorizim të privatëve.

Duke marrë të mirëqenë mundësinë se në universitetet private do të pranohen aq studentë sa u raportuan kuota të lira, provuam të bëjmë një llogari se çfarë shumash do të fitonin potencialisht universitetet private nga shtesat abuzive të kuotave. Për lehtësi analize, llogaritëm vetëm kuotat shtesë, pra mbetjen nga heqja e kuotave të lira prej kuotave në total. Jo të gjitha universitetet private kanë të dhëna për tarifat studimore në faqet e tyre. Prandaj kemi marrë për shembull vetëm ato universitete që i raportojnë tarifat, duke bërë shumëzimet dhe mbledhjet përkatëse. Llogaritëm jo vetëm se sa euro (ose lekë) do të fitojë potencialisht një universitet privat në një vit akademik bachelor, por edhe se sa do të jetë kjo shifër për krejt kohëzgjatjen e studimeve bachelor (3-4 vjeçare).

Universitetet i kemi renditur sipas shumës së përfitueshme potencialisht.

P.S. E theksojmë edhe një herë se këto janë llogari potenciale. Në kushtet e territ informativ, askush jashtë trekëndëshit okult ministri-kompani private-universitete private nuk e di se sa studentë janë regjistruar deri më tash në këto të fundit, sa janë regjistruar mbi kuotën e miratuar formalisht deri më tash dhe sa pritet të jenë në fund të procesit të regjistrimit.

1. Universiteti Europian i Tiranës: 629 kuota shtesë x 2500 euro/vit = 1.572.500 euro për një vit akademik x 3 vite akademike = 4.717.500 euro gjithsej.

2. Universiteti Mesdhetar: 228 kuota shtesë x 1800 euro/vit + 49 x 1500 euro/vit = 483.900 euro për një vit akademik x 3 vite akademike = 1.451.700 euro gjithsej.

3. Universiteti New York Tiranë: 101 kuota shtesë x 3510 euro/vit = 354.510 euro për një vit akademik x 4 vite akademike = 1.418.040 euro gjithsej.

4. Universiteti Epoka: 43 kuota shtesë x 3500 euro/vit + 22 kuota shtesë x 2500 euro/vit + 31 kuota shtesë x 1750 = 259.750 euro në një vit akademik x 3 vite akademike = 779.250 euro gjithsej.

5. Universiteti Polis: 16 kuota shtesë x 3000 euro/vit + 7 kuota shtesë x 2000 euro/vit + 167 kuota shtesë x 50.000 lekë = 62.000 euro + 8.350.000 lekë në një vit akademik. Si rezultat i kohëzgjatjes së ndryshme të degëve, nga 2 vjet deri në 5, shuma e plotë e përfituar potencialisht është 282.000 euro dhe 16.700.000 lekë të reja.

6. Tirana Business University: 53 kuota shtesë x 2500 euro/vit = 132.500 euro në një vit akademik x 3 vite akademike = 397.500 euro gjithsej.

Pra, në total, për vetëm 6 universitete private të cilat janë pjesë e kësaj analize, përfitimi abuziv nga xhepat studentorë është 9.050.000 euro.