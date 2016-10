Kim mesazh së motrës: ”Gjoksi fallco, e vështirë për të jetuar”

”Pse je e famshme”, pyetja e një djali të vogël, që inatosi Kim Kardashin. Familja Kardashian, ka ngitur një perandori mediatike, dhe pasurore, vetëm thjesht duke treguar format e saj.

Kim Kardashian ka një paralajmërim për motrën e saj Khloe e cila mendon të bëjë gjoksin, gjatë edicionit të radhës të “Keeping up with Kardashians”.

“Nuk besoj se do i bësh apo jo?”, i thotë Kim. Duke folur para kameras në rolin e saj si një motër e madhe e shqetësuar, Kim sqaron: “Dua të them se Khloe duket shumë e bukur. Më pëlqejnë gjokset e vogla, por unë i kam pasur gjithmonë të mëdha. Mendoj se Khloe nuk e ka idenë sa e vështirë është kur ke vërtetë gjoks të madh. do të doja të punoja me Khloe, kështu që ajo mund të shohë se sa e vështirë është të punosh me gjokset tona të mëdha”.