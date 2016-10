Horoskopi e diel 23 tetor

DASHI

Nje dite shume e mire kjo e sotmja per te gjithe te dashuruarit. Pasioni do te rindizet dhe ju do ndiheni te qete e te lumtur prane partnerit. Ne disa momente do ndiheni si adoleshente te lumtur. Beqaret do ndihmohen mjaft nga Venusi dhe do fillojne aventura mjaft premtuese. Ekuilbri financiar do mbizoteroje gjate gjithe dites. Do keni mundesi te shpenzoni edhe pak me teper sesa zakonisht.

DEMI

Se bashku me partnerin tuaj do gjeni lumturine ne cift gjate kesaj dite dhe do iu duket vetja sikur jeni ne enderr. Lereni veten te lire dhe udhehiquni nga emocionet e momentit. Per beqaret ka ardhur koha e duhur per te dale neper takime. Mundesite do jene mjaft interesante. Urani do iu nxite te shpenzoni pa mase. Tregohuni me te matur nese nuk doni te keni probleme te medha.

BINJAKET

Do ngrini shume pikepyetje sot per jeten tuaj ne cift. Mire do benit te flisnit me partnerin sepse vetem ne ate menyre do mund te zgjidhnit problemet. Beqaret duhet te bejne me shume durim nese duan te gjejne dashurine e madhe. Po u nxituat nuk do perjetoni emocionet qe keni pritur. Ne planin financiar situata do jete paksa e veshtire. Mundiohuni mos e teproni me shpenzimet.

GAFORRJA

Nese kohet e funsit keni pasur probleme ne cift, gjate kesaj dite do jeni te mbrojtur. Komunikimi me partnerin do jete me i mire. Qendrueshmeria do mbizoteroje tashme. Nga ana tjeter beqaret do kene mundesi te njohin persona interesante dhe joshes. Perfitoni, por mos u nxitoni. Financat do jene problematike. Nuk rekomandohen te behen me shume shpenzime sesa duhet.

LUANI

Ambienti yjor do jete i qendrueshem per te dashuruarit. Bashkepunimi do te vazhdoje si me pare dhe do ndiheni me se miri. Beqaret me ne fund do jene me te kthjellet pe rate qe duan ne te vertete dhe nuk do nxitohen te krijojne nje lidhje. Do jeni mire qe do prisni momentin e pershtatshem. Financat do ndikohen negativisht nga yjet. Mos shpenzoni pa u menduar.

VIRGJERESHA

Do lindin shume mosmarreveshje ndermjet jush dhe partnerit gjate kesaj dite. Nuk do jeni aspak ne qejf dhe mezi do e shtyni diten. Beqaret do vazhdojne edhe sot te qendrojne vetem. Me mire keshtu sesa te nisni histori dashurie qe nuk do iu cojne asgjekundi. Financat do jene me te mira dhe do mund te kryeni transaksionet e duhura. Do e arrini standardin qe keni deshiruar.

PESHORJA

Cdo gje do shkoje me se miri sot ne jeten tuaj ne cift. Me ne fund pasioni do e pushtoje lidhjen tuaj dhe do ndiheni te qete. Beqaret mund te fillojne aventura te kendshme dhe emocionuese. Do ndiheni te plotesuar dhe nuk do kerkoni asgje me teper. Shpenzimet do shtohen kete dite dhe financat do destabilizohen. Tregohuni pak me te kujdesshem qe mos keni probleme.

AKREPI

Nese jeta juaj ne cift nuk iu kenaq aq sa duhet, bejeni ju hapin e pare qe cdo gje te rregullohet. Tregohuni me liberale dhe toleroni pak me teper. Ambienti per beqaret do jete me i ngrohte se kohet e fundit. Edhe personat qe do iu dalin para do jete interesante dhe simpatike. Venusi do iu ndihmoje te vendosni ekuilibrin financiar. Do tregoheni te vendosur edhe per te ulur shpenzimet.

SHIGJETARI

Jupiteri do iu mbeshtese gjate gjithe kohes sot ju qe jeni ne cift dhe se bashku me partnerin do mendoni per dicka ndryshe. Organizoni ndonje darke romantike ose shkoni diku ne nje vend te vecante. Beqaret do kerkojne personin ideal dhe nuk do perfitojne nga mundesite qe do iu jepen. Financat do jene me te qendrueshme dhe mund te kryeni ndonje shpenzim me teper.

BRICJAPI

Mos kerkoni me ngulm qe partneri te beje ate qe doni ju sepse do keni probleme te medha me pas. Mire do jete qe te bashkepunoni per gjithcka dhe te degjoni mendimet e njeri-tjetrit. Beqaret jo vetem qe do fillojne lidhje, por ato do jene edhe mjaft emocionuese. Me financat kerkohet me shume maturi sesa zakonisht. Vetem keshtu do arrini ta stabilizoni buxhetin.

UJORI

Planetet do favorizojne dashurickat e reja sot. Nese jeni beqare perfitoni sa me shume qe te mundni, por nese jeni ne nje lidhje shmangini ato. Ai qe keni ne krah iu do jashte mase, keshtu qe nuk duhet ta humbni per nje aventure kalimtare. Plutoni do i influencoje negativisht financat. Me mire te tregoheni te kursyer me shpenzimet qe te mos lindin probleme te medha me vone.

PESHQIT

Jeta ne cift do jete e mbrojtur nga gjithcka sot. Do tregoheni me te haur dhe me bashkepunues me partnerin. Pritet qe ne mbremje te kaloni momente romantike dhe dritheruese. Takimet e beqareve do jene te shumta, por asnjeri nuk do jete ai qe ata kane pritur. Ne planin financiar kerkoni ndihmen e miqve ose familjareve per te dale nga situata peshtjelluese ku jeni futur.