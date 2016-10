Dy ndeshjet e fundit, sot mbyllet java e tetë e Kategorisë Superiore

Të shtunën pasdite janë luajtur tre ndeshjet e para të javës së 8 të Kampionatit Kombëtar të Futbollit të Kategorisë Superiore, ku janë shënuar vetëm tre gola. Dy gola u shënuan në ndeshjen e Laçit dhe vetëm një në atë të Korabit me Partizanin. Java do të mbyllet me dy ndeshjet e sotme, ndërsa renditja kryesohet nga Skënderbeu.

Rezultatet e kësaj jave janë:

E shtunë:

Skënderbeu – Kukësi 0-0

Laçi – Flamurtari 1-1

Korabi – Partizani 0-1

E dielë:

Luftëtari – Tirana ora 13.00

Vllaznia – Teuta ora 13.00