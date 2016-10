SHBA reagon për praninë ushtarake të Turqisë në Bashika

Qeveria e SHBA-së ka njoftuar se Turqia me praninë ushtarake në Mosul nuk ka vepruar në kundërshtim me principet e qeverisë qendrore të Irakut, raporton Anadolu Agency (AA).

Zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë, Josh Earnest, në konferencën e përditshme për shtyp, i është përgjigjur pyetjes nëse ka sjellë në rendin e ditës në takimet e tij në Turqi sekretari amerikan i Mbrojtjes, Ashton Carter tërheqjen e ushtarëve turq në Bashika dhe mos pjesëmarrjen në operacionin e Mosulit.

Pasi ka bërë të ditur se Departamenti Amerikan i Mbrojtjes do të bëjë informimin e nevojshëm në lidhje me çështjet e biseduara, Earnest ka vënë në dukje se për operacionet kundër DEASH-it në Irak ata e kanë shprehur që në fillim parimin se duhet të bëhet me dëshirën e qeverisë qendrore trajnimi i forcave irakiane të sigurisë. Earnest ka shtuar më tej se “Ne e kemi shprehur qartë se çdo operacion apo përpjekje që bëhet për të siguruar mbështetje për operacionet kundër DEASH-it duhet të koordinohet me qeverinë qendrore të Irakut dhe duhet të kryhet me direktivat e tyre. Deri tani nuk kemi vërejtur ndonjë lëvizje që të shkaktojë shqetësim për shkeljen e këtij principi nga prania e turqve në afërsi të Mosulit.”

Mes Bagdadit dhe Ankarasë u përjetuan probleme për çështjen e pranisë së ushtarëve turq të vendosur në bazën e trajnimit Zelikan në rajonin Bashika në afërsi të Mosulit. Qeveria e Bagdadit kishte vënë në dukje se prania e ushtarëve të Turqisë nuk ishte ligjore, ndërsa Qeveria Rajonale Kurde e Irakut kishte bërë të ditur se ushtarët turq ishin vendosur me dijeninë dhe pëlqimin e qeverisë qendrore të Irakut dhe të Ministrisë së Mbrojtjes.